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藍批賴清德用人唯親 非賴系綠委嘆比蘇貞昌還霸道

台灣新聞組／台北6日電
國民黨團立委抨擊賴清德總統「人事昏庸為酬庸」，踐踏專業。(記者曾學仁／攝影)
國民黨團立委抨擊賴清德總統「人事昏庸為酬庸」，踐踏專業。(記者曾學仁／攝影)

政府近期多項人事異動引發議論，國民黨立法院黨團昨抨擊賴清德總統用人唯親，將國家機器當作酬庸樂園，在經濟、交通、新聞、金融、資訊各大領域都引發爭議；民進黨一名非賴系立委則形容，賴政府處理國營人事手段已超越以「霸氣」聞名的前閣揆蘇貞昌，堪稱「霸道」，此發展對黨內派系平衡並不健康。

國民黨團首席副書記長王鴻薇昨舉出爭議人事案。無金融背景、只擔任過民進黨中常委蘇治芬雲林縣長時期農業處長的呂政璋接任台灣金聯董事長，其父親呂清涼、胞弟呂政諺涉及挪用「松樂活科技農業公司」公款導致農業金庫發生重大呆帳。 立委廖偉翔表示，呂政璋的父親及胞弟棄保潛逃，台灣金聯本身是要協助金融機構解決不良資產。然而，呂政璋自己家族就是幫金融機構製造不良資產，這種人到底憑什麼當董事長？請相關單位保護好施俊吉，現在已有民眾打電話陳情該案跟「萬有紙廠」有很大關係。

另外，日前過世的「信賴之友」國策顧問陳輝東是賴清德恩人，陳輝東兩個女婿黃仲銘、陳昱凱近期分別接任資策會董事長及貿協副董事長，黃仲銘發現是無給職，要求董事會通過董事長給薪及年終獎金，經濟部也另給陳昱凱糖協董事長月領15萬元(台幣，約4711美元)。

副書記長廖偉翔指出，資策會副執行長蕭博仁、資策會資訊處長戴偉峻、資策會資深規畫師吳堂成都是賴清德台南市長任內的局處長，資策會同仁多次拍到吳堂成在上班時間睡覺、收看民視政論節目。

馬英九基金會執行長蕭旭岑昨接受廣播專訪表示，施俊吉是賴清德擔任行政院長時的副院長，當時秘書長是卓榮泰，無預警被拔掉的內情一定不單純，此事也凸顯「信賴體系」被拔擢、「非賴體系」被排除，也等告訴黨內現在只有一個「賴系」，效忠或臣服才會被重用，這對多年來民進黨派系文化非常衝擊。

一名非賴系的民進黨立委表示，蘇貞昌任閣揆時力行「事務官當政務官用」方針，大量拉拔派系色彩較淡的事務官成了「隱形蘇系」，賴政府連「隱形賴系」過程都省略，攤開近期上位者人脈網絡都能輕易連結到賴清德總統或總統府秘書長潘孟安，確實更加明目張膽。

民進黨一名派系人士說，國營事業屬於酬庸性質，新政府上台要換人無可厚非，但是賴政府處理得太粗糙，換人換到鬧上媒體版面代表利益喬不攏，而歷史已多次揭示，黨內派系平衡處理不好，往往是民進黨走向內鬥、虛耗的開始，犧牲的將是政黨支持度。

不過，民進黨立院黨團書記長蔡易餘表示，近期人事異動和派系沒關係，背後也沒有施壓和任何目的，人事任命是行政院長領導統御權力，都予尊重。民進黨立委郭國文指出，立法部門尊重行政院相關人事任命，期待適才適所，「派系說」是過度想像和編造。

民進黨 賴清德 國民黨

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