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涉詐領助理費案二審開庭 竹市長高虹安仍稱無罪不請辭

記者王宏舜、王駿杰、黃羿馨／台北5日電
新竹市長高虹安任職立委期間被控低薪高報詐領助理費，二審官司開打。據了解，高虹安未有辭職打算，力拚二審戰清白，也能透過代理市長持續掌握市政資源。（本報資料照片）
新竹市長高虹安任職立委期間被控低薪高報詐領助理費，二審官司開打。據了解，高虹安未有辭職打算，力拚二審戰清白，也能透過代理市長持續掌握市政資源。（本報資料照片）

停職中的新竹市長高虹安涉詐領立委助理費，一審判有罪，上訴二審昨首開庭，庭訊20分鐘結束，高步出法庭不斷說「謝謝」，即上車離去。場外群眾壁壘分明，支持者罵「綠色恐怖」，台灣國群眾則要求「重判高虹安、嚴懲柯文哲」。

高虹安市長任期下月底就滿兩周年，此時是否請辭，不僅關係補選與否，更牽動下屆選舉。親近人士說，高沒有請辭打算，因辭職等於認罪，保有市長職務才有一線生機。但藍白陣營認為，不辭職、不認罪等於等死，對大局未必有利。

法界認為，高二審仍採「無罪答辯」，恐纏訟到最高法院，以「時間換空間」；高另涉及旅美教授陳時奮自訴的誣告案，若最後判有期徒刑確定，又未受緩刑宣告或易科罰金等，高恐因誣告罪影響市長職務。

依地方制度法規定，縣市長辭職，應在三個月內完成補選，但任期不足兩年者，不再補選。竹市時力議員林彥甫昨呼籲高應自行請辭。

新竹藍白陣營人士說，就現實面而言，不辭職、堅持無罪辯護就是「等死」，對大局未必有利；高請辭打苦情牌，因不再是市長，政治追殺也會戛然而止。

親近高的人士說，高虹安只要二審改判無罪，即可復職。民眾黨議員李國璋說，高國會辦公室實際支出比收入多，被當成貪汙難接受。民進黨議員楊玲宜說，若高請辭代表心虛有罪，放下市長權位也失去實質影響力。

高昨在庭上原要念「2024年7月26日這一天，我一生都不會忘記」等字句，但因她準備了電子檔，法官請書記官直接複製至筆錄；高檢署公訴檢察官邱文中主張，本案關鍵在於沒有申請加班費的請求權基礎。

檢方上訴主張，犯罪所得應是50多萬元台幣。高的書狀表達，一審認定貪汙「非常委屈」，沒有一毛錢進她口袋，她未犯貪汙等罪。

柯文哲 民進黨

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