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新聞評論／民進黨害怕面對改革，才是在傷害台灣民主

聯合報社論
國民黨日前舉行記者會批評，賴清德總統擔任行政院長時曾表明，要盡速討論通過財劃法，民進黨立委卻阻擋議事、阻礙地方發展。（圖／國民黨提供）
國民黨日前舉行記者會批評，賴清德總統擔任行政院長時曾表明，要盡速討論通過財劃法，民進黨立委卻阻擋議事、阻礙地方發展。（圖／國民黨提供）

烽火連天的美國總統大選今天投票，在台灣，總預算、財劃法、公投法、國土法等四大法案本周也將在立法院登場激戰。民進黨團幹事長吳思瑤先發制人，批評在野黨的提案都旨在擴權、爭錢、沒收民權、杯葛執政、干預司法，像五把利刃刺入台灣心臟，就像「民主政變」。但檢視這些法案，都是就現有積弊提出改革，民進黨害怕並拒絕改革，才是對台灣民主的傷害。

民主是一個與時俱進的過程。在國家發展過程中，一旦發現不合理、不公平、或有害社會公眾利益的事，即當透過適當的討論程序修改執法或決策方向。如此，政府體制和決策才不致一路偏歧，走向無法挽回的境地。在野黨提出的「國會改革法案」，是希望加強監督，強化立法院淪為立法局的荏弱；卻幾乎遭到「親綠大法官」悉數否決，這是司法權對憲政制衡的破壞。

如今對在野黨提出的四大法案，民進黨又故技重施，將之醜化為擴權、爭錢、杯葛及民主的破壞者。民進黨雙手抓滿控制大權，卻如此忌憚改革，更暴露自己的心虛及諱疾忌醫。民進黨該想想：如果自己施政真的深得人心，何以今年大選只獲四成民意支持，並淪為「雙少數」？如果它是一個深具反省能力的政黨，這些法案不必等到在野黨質疑，執政黨就應該主動出擊提案修法，藉改革形象重新挽回廣大民意的支持，不是嗎？

現在，民進黨霸占著所有權力地盤不放，卻反咬有意推進改革的在野黨是存心戕害民主；這種「作賊喊捉賊」的片面之詞，人們會相信嗎？吳思瑤竟能脫口而出反咬在野黨意圖「民主政變」，設若其邏輯成立，在野黨只能充當啦啦隊，老百姓只配當個順民，國會還需要改選嗎？是誰背棄台灣民主，至此也就一目了然了！

檢視四大法案的修法提案，最後將如何修正，仍有待各方討論斟酌，但絕不能說沒有必要性。以《財政收支劃分法》為例，當年「凍省」之後，財政大權完全落入中央之手，中央頻頻「超收」，地方卻年年喊窮。25年來，立院幾度企圖修法，均難如願。癥結在，民進黨在中央執政，對地方的資源分配常視政黨顏色而定，綠色執政地區明顯獲得更多關愛眼神。長久下來，不僅影響地方均衡發展，更破壞了地方自治的精神。

以《公投法》為例，過去「公投綁大選」的安排確實更為理想，除節省作業經費，更能提高投票率。與大選脫鉤後，公投投票率明顯偏低，即損及民主參與。依最新民調，六成多民眾支持回復到「公投綁大選」；民進黨則因不利政治操作，而大表反對。公投和大選一起舉行，或許會造成投票擁擠現象，但這只是技術性問題，藉著增添人力及精進流程即可改善，執政者不必因噎廢食。

再如《國土法》事關國家土地空間的長遠發展，涉及層面相當複雜；但中央與地方為城鄉發展和利益相爭不下，賴政府便企圖藉著政權在手強行通過。事實上，近年民進黨執政期間任令國土違法變形運用，尤其利用發展綠能之名侵吞農漁土地，台糖等公營事業又不斷釋出國土供工業使用，台灣土地已快速變色。因此，國土法必須聆聽更多民間意見，絕不可草率通過。包括造成總預算卡關的「原民禁伐補償」條例，其實也是出自綠委之手，卓榮泰如今卻不認帳，還將責任全推給在野黨。

當執政者開始「聞改革而色變」，即可知，卡住台灣民主進程的不是在野黨，而是民進黨自己。當年雄辯滔滔的民進黨，何以淪落至此？

民進黨 公投 投票

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