賴政府用人偏私 黨內深知上位要找誰 卡位大秀持續上演

將接任台灣金聯董座的呂政璋（右），2007年獲時任雲林縣長蘇治芬（左）延攬為農業處長，兩人同台促銷雲林優質農產品。（本報資料照片）

賴政府人事安排狀況頻傳，民進黨 內掀起茶壺風暴。人事爭議的源頭，究竟是出自賴總統的本意，或是下放權力產生的後遺症？

上周中央社召開董事會，通過胡婉玲出任社長人事案，董事朱宥勳馬上發表長文，批評胡婉玲「評價甚低」後走人，表達不滿，不少民進黨員跟進按讚。

中央社的人事角力還沒落幕，台灣金聯人事案再度掀波。事件主角之一呂政璋爭議不小，8月才傳出要接任農業金庫董事長，卻因家族經營的青松農業公司3年前財務跳票倒閉，弟弟被通緝，人事發布前急轉彎；但沒過兩個月，再傳接任薪水更高的台灣金聯，爭議多添一筆「缺乏金融背景」。

無論是農業金庫或台灣金聯的人事安排，呂政璋都是在消息見諸媒體後，才告知「前老闆」蘇治芬。曾是蘇治芬愛將的呂政璋，近年來事業蒸蒸日上，但也與「前老闆」們漸行漸遠，因此有人認為蘇治芬被台灣金聯董事長施俊吉貼標籤，可說是「躺著也中槍」。

呂政璋30歲被蘇治芬延攬入雲林縣府成為左右手，卻在5年後閃辭轉入商界進入頂新魏家。熟悉呂的人莫不稱讚他「會做事」，商人性格、藍綠通吃。

對綠，他在頂新時因收購檸檬與時任屏東縣長、現任總統府秘書長潘孟安交情甚篤；對藍，呂政璋與出身屏東的前農委會主委陳保基，也是好交情。

施俊吉則是在前總統蔡英文 剛執政時擔任政務委員，後來在賴清德 組閣時擔任副閣揆，當時卓榮泰是行政院秘書長。如今，在賴總統、卓揆主政下，他卻被「趕下」台灣金聯董事長一職，確實情何以堪。

步入新政府時代屢見「賴友友」、「台南幫」高升，黨內皆深知「上位要找誰」；呂政璋早已靠向新政權，台灣金聯是黨內各方覬覦的位置，高層自然有所盤算與布局，施俊吉大張旗鼓開記者會恐也無力回天，只是凸顯賴政府用人的偏私。

各方為了卡位各顯神通的大秀持續上演，更讓「信賴」逐漸成為被揶揄的代名詞。