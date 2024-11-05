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台灣金聯肥缺 歷屆老董來頭大 呂政璋資歷輩分令人傻眼

記者朱漢崙、陳雅玲／台北5日電
台灣金聯歷任董事長多大有來頭，施俊吉曾任副閣揆。（本報資料照片）
台灣金聯歷任董事長多大有來頭，施俊吉曾任副閣揆。（本報資料照片）

賴清德總統多項公股事業機構高層人事安排不乏新氣象，其中八大行庫新任董總普遍由基層升任即獲好評，不過，在國營事業人事安排卻爭議頻傳，呂政璋接替前副閣揆施俊吉接任台灣金聯董事長質疑聲浪最大。

比起八大公股行庫或公股金控，台灣金聯看似小單位，但出任董事長的多大有來頭，也具一定輩分，除了施俊吉曾任副閣揆，過去有曾任財政部次長的王榮周、財政部前部長林振國，連數年前當了短暫一天董事長就自行請辭的前總統蔡英文表姊林美珠也是內政部政次；雲林縣前農業處長呂政璋資歷、輩分令人傻眼。

台灣金聯在公股事業機構裡算「肥缺」，公股金融圈不少人戲稱，比起八大行庫董總要管一堆事，還要三不五時向央行、金管會、財政部報到，台灣金聯簡直「錢多事少」，和其他公股金控、銀行董事長都一樣月領卅幾萬元台幣，新政府政治酬庸的位子多的是，偏偏選個暗藏「肥缺」機構當然引起更多非議。

台灣金聯董事長施俊吉去職，傳出因不願意調降雲林北港工業區標售底價「擋人財路」。這筆原屬萬有紙廠約14。5公頃土地兩度招標，去年10月無人投標，今年7月因投標單價遠低於底價而流標，北港鎮公所正辦理都市計畫第5次通盤檢討，擬將這塊地由甲種工業區變更為乙種工業區，鎮公所通過後將送北港鎮都市計畫委員會審議。

據了解，縣府也認為該區地目有變更為公害較輕微的乙種工業區必要，早在2019年函請北港鎮公所透過都市計畫通盤檢討。

萬有紙廠曾是全台3大紙廠之一，因財務危機於2008年宣告破產。台灣金聯接手後，2020年辦理廠區整地工程，在拆除約78公尺高的大煙囪時造成附近民宅龜裂引起住戶抗議，經協調後才完成拆除。

台灣金聯花了三年拆除紙廠設備並陸續併購零散土地，成為4萬4000坪（14.5公頃）的完整廠地，隨即申請開發「北港工業園區」。

財政部 賴清德 破產

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