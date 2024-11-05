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藍委批呂政璋爭議大 台灣金聯任命案用人「違」才

台灣新聞組／台北5日電
呂政璋接任台灣金聯董事長，被批任命案用人「違」才。（本報資料照片）
呂政璋接任台灣金聯董事長，被批任命案用人「違」才。（本報資料照片）

賴政府近期人事案頻爆爭議，國民黨立法院黨團副書記長王鴻薇批評賴清德總統用人充滿政治酬庸，呂政璋爭議極大，沒有金融專業背景，弟弟還因財務跳票案遭通緝；國民黨立委張嘉郡更直言呂政璋任命案是用人「違」才。

張嘉郡表示，如果施俊吉真是「因擋人財路遭撤換」，恐將點燃民進黨茶壺風暴。她說，台灣金聯原董事長施俊吉在金融圈輩分高，也擔任過行政院副院長，今年5月還獲頒總統府一等景星勳章，專業能力沒問題卻遭無預警撤換，呼籲賴政府用人要重視專業，不要踐踏專業。

民眾黨立委張啓楷質疑，民進黨為什麼非用此人不可？到底欠他什麼？還是所謂的綠友友？政府用經歷、專業不夠的人是汙辱台灣人民嗎？他說，施俊吉點名前立委蘇治芬介入，希望檢調單位盡快查清楚。

46歲的呂政璋是台大園藝研究所碩士、雲林科技大學企業管理系博士，2007年獲時任雲林縣長蘇治芬延攬擔任雲林縣農業處長才30歲，轉往頂新集團服務期間曾協助時任屏東縣長潘孟安行銷屏東檸檬。

呂政璋弟弟呂政諺擔任董事長的「嘉義縣青松樂活科技農業公司」，於2021年4月倒閉，呂政諺夫妻被控掏空公司1億6000多萬台幣並積欠員工資遣費，夫妻潛逃出境，遭檢方發布通緝。呂政璋此次接任台灣金聯董事長，地方好奇青松會不會「起死回生」？

呂政璋因家人手術住院，電話沒接聽，僅透過友人表示不回應。地方人士指出，他有點子王之稱，靠創意行銷手法打造雲林快樂豬品牌、號召萬人吃肉粽、開辦農業大學、打造雲林物產館，但行銷農產的西螺道之驛開幕三個月就關門、縣府補助農業精緻物產行動館巡迴活動計畫也傳弊端，農業處多名科長和科員因此受處分，頗受爭議。一名曾與其共事過的公務員認為，呂行銷農產品成功博取版面卻更像行銷個人，餅畫得很大卻不切實際，並未持續為地方帶來效益。

另外，國民黨團今將舉行「賴清德人事昏庸為酬庸！踐踏經濟、交通、新聞、金融、資訊五大專業！」記者會。王鴻薇點名賴清德恩人陳輝東的女婿黃仲銘今年接任資策會董事長、另一女婿陳昱凱進貿協當副董，這兩人都沒有特別資歷，僅「關係良好」，但這不是特例而是賴政府的通例，賴清德上台後有許多不具專業背景的人都成為大官，讓相關領域人才無法接受。

賴清德 國民黨 民進黨

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