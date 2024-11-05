藍委批呂政璋爭議大 台灣金聯任命案用人「違」才

呂政璋接任台灣金聯董事長，被批任命案用人「違」才。（本報資料照片）

賴政府近期人事案頻爆爭議，國民黨 立法院黨團副書記長王鴻薇批評賴清德 總統用人充滿政治酬庸，呂政璋爭議極大，沒有金融專業背景，弟弟還因財務跳票案遭通緝；國民黨立委張嘉郡更直言呂政璋任命案是用人「違」才。

張嘉郡表示，如果施俊吉真是「因擋人財路遭撤換」，恐將點燃民進黨 茶壺風暴。她說，台灣金聯原董事長施俊吉在金融圈輩分高，也擔任過行政院副院長，今年5月還獲頒總統府一等景星勳章，專業能力沒問題卻遭無預警撤換，呼籲賴政府用人要重視專業，不要踐踏專業。

民眾黨立委張啓楷質疑，民進黨為什麼非用此人不可？到底欠他什麼？還是所謂的綠友友？政府用經歷、專業不夠的人是汙辱台灣人民嗎？他說，施俊吉點名前立委蘇治芬介入，希望檢調單位盡快查清楚。

46歲的呂政璋是台大園藝研究所碩士、雲林科技大學企業管理系博士，2007年獲時任雲林縣長蘇治芬延攬擔任雲林縣農業處長才30歲，轉往頂新集團服務期間曾協助時任屏東縣長潘孟安行銷屏東檸檬。

呂政璋弟弟呂政諺擔任董事長的「嘉義縣青松樂活科技農業公司」，於2021年4月倒閉，呂政諺夫妻被控掏空公司1億6000多萬台幣並積欠員工資遣費，夫妻潛逃出境，遭檢方發布通緝。呂政璋此次接任台灣金聯董事長，地方好奇青松會不會「起死回生」？

呂政璋因家人手術住院，電話沒接聽，僅透過友人表示不回應。地方人士指出，他有點子王之稱，靠創意行銷手法打造雲林快樂豬品牌、號召萬人吃肉粽、開辦農業大學、打造雲林物產館，但行銷農產的西螺道之驛開幕三個月就關門、縣府補助農業精緻物產行動館巡迴活動計畫也傳弊端，農業處多名科長和科員因此受處分，頗受爭議。一名曾與其共事過的公務員認為，呂行銷農產品成功博取版面卻更像行銷個人，餅畫得很大卻不切實際，並未持續為地方帶來效益。

另外，國民黨團今將舉行「賴清德人事昏庸為酬庸！踐踏經濟、交通、新聞、金融、資訊五大專業！」記者會。王鴻薇點名賴清德恩人陳輝東的女婿黃仲銘今年接任資策會董事長、另一女婿陳昱凱進貿協當副董，這兩人都沒有特別資歷，僅「關係良好」，但這不是特例而是賴政府的通例，賴清德上台後有許多不具專業背景的人都成為大官，讓相關領域人才無法接受。