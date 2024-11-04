賴清德聲望回升、韓國瑜飆人氣 他強調無因果關係

圖為10月8日總統府國慶光雕展晚間舉行點燈儀式，立法院長韓國瑜（左）與賴清德總統（右）同台。(本報資料照片)

台灣民意基金會10月22日公布的民調 ，賴清德 總統施政滿意度達4成9贊同；此外，立法院長韓國瑜 約4成5民眾有好感，兩名政治人物的聲望奇高。台灣民意基金會董事長游盈隆在臉書表示，賴清德總統民意支持度較具抗跌性和穩定性，韓國瑜獲第二次機會，是很難得的機遇。

游盈隆表示，賴清德總統上任5個月，台灣民意基金會前後完成6次全國性民調，賴總統的平均聲望49.7%，擁有近半數國人支持，其實是相當高的。賴清德總統聲望最高的時候是剛上任時的5月、58%，最低是9月46.6%，這才有上任4個月流失200萬以上支持者的依據。但10月則是48.6%，又回升2個百分點。

游盈隆表示，比較前總統蔡英文第一個任期，上任5個月流失25.9個百分點，賴清德總統上任5個月只流失9.4個百分點，顯示賴清德民意支持度反而較具抗跌性和穩定性。箇中原因為何？值得推敲。

而韓國瑜最近人氣狂飆，游盈隆表示，意味著韓國瑜獲得社會重新肯定，舊韓粉回籠，可觀年輕白營支持者的欣賞，以及部分中性選民的青睞，好感度激增，和5年前被打入民意冷宮判若兩人。這是韓國瑜的第二次機會（Second chance)，很難得的機遇，後續政治效應，值得觀察。

他說，賴清德聲望起伏與韓國瑜人氣回升是兩個獨立事件，互不相干，彼此並無因果關係。