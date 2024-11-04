國民黨擬推公投綁大選 公布民調：獲得66%民眾支持

國民黨立委羅智強（左二）3日在立法院舉行「恢復公投綁大選 落實直接民權」新國會智庫民調發布記者會，立委洪孟楷（右二）、牛煦庭（左一）、林沛祥（右一）出席。(記者林伯東／攝影)

立法院內政委員會4日排審「公民投票 法修正草案」，國民黨 立委羅智強等人欲擬刪除現行「每兩年舉辦一次公投 」規定，恢復「公投綁大選」；國民黨立委賴士葆則要求總統或行政單位若未在3個月內提出方案應對公投結果，行政首長應立即辭職，並主張將公投效力從2年改為4年。

羅智強成立的新國會智庫3日發布民調，20歲以上選民中有66.3%的民眾支持修法恢復「公投綁大選」，僅有21.3%選民不支持；43.2%民眾認為2018公投綁大選延宕是中選會未能規畫周延。羅智強指出，2/3民眾支持恢復公投併大選，幾乎是全民共識。

羅智強等國民黨立委3日開記者發布新國會智庫民調。出席記者會的淡江大學國際事務學院院長包正豪表示，2018年發生開票到凌晨3點，是因為投票項目變多，但對於民主制度有什麼影響？其實沒有，應該要思考可以透過什麼樣的方式，使投開票的速度增快；更多的受訪民眾認為，當時是中選會沒有規畫周延。

羅智強表示，內政部、民進黨目前提出來的反對公投綁大選理由，只有2018年開票延遲，所以他們做了民調，讓社會了解是誰的問題。他說，最早提出公投綁大選的是民進黨，高雄市長陳其邁2017年曾說過「不要將公投綁大選當成毒蛇猛獸」，世界大多數國家皆是這麼做的，結果民進黨2018年敗選，火速沒收公投綁大選，後來沒有一個公投過關，連2021年四大公投皆因為投票率沒有過關，導致之後一個提案都沒有，公投法在民進黨修惡以後，已經實質死亡。

國民黨立委洪孟楷表示，賴清德總統當時說九合一大選導致開票延宕，要求中選會檢討，研議公投採電子投票，6年過去了，電子投票在哪？國民黨立委林沛祥表示，公投綁大選議題不該因噎廢食，民進黨卻將公投與大選脫鉤，違背自身精神。

國民黨立委牛煦庭表示，技術問題是可以解決的，況且，所有參選的政治人物都應對公投議題表態，對於公投題目算是雙重保障，也代表投票通過後可照民意來執行政策，他們要將法律修回來。

國民黨立委主張恢復「公投綁大選」，民進黨立委批評，背後目標是欲在2026年以「廢死公投」假議題干預地方選舉。中選會則強調，公投綁大選超過選務承載能量，現行做法可讓公投不受政黨或候選人競爭影響，避免模糊議題焦點。