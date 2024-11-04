被爆與妻子已離婚 陳啟昱涉光電弊案落跑 檢方發布通緝

台鹽前董事長陳啟昱三天前無故未到聲押庭，台南地檢署4日發布通緝，陳另被爆與妻子、高市前觀光局長曾姿雯(圖)已離婚。(本報資料照片)

涉光電弊案的台鹽前董事長陳啟昱三天前無故未到聲押庭，院檢均發出拘票追緝，檢警調及海巡署動員數百人追緝，迄今仍無所獲，檢方今天上午正式對外發布通緝。陳另被爆與妻子、高市前觀光局長曾姿雯已離婚，曾沉默不受訪，3日僅於臉書 貼文「凡事都有原因，但不一定都有對錯」。

陳啟昱失去蹤影，在野黨質疑背後有強力人士協助隱匿，加深串證與淹沒證據疑慮。民進黨 發言人卓冠廷指出，尊重司法檢調相關因應作為，呼籲當事人能誠實面對司法；陳雖已退黨，然涉案期間仍具黨籍，民進黨廉政委員會已於日前立案調查，將於下次會議討論議處。

國民黨立委李彥秀指出，有傳言說陳仍在國內，沒有偷渡 ，令人懷疑這是否為煙霧彈，故意干擾司法追緝，或者陳真的藏匿起來，未偷渡？呼籲檢警不能放棄每一種可能。民眾黨也質疑，台南地檢署和台南地方法院是否在唱雙簧，故意打草驚蛇，放水民進黨自家的菊系大將？

陳啟昱與曾姿雯是高雄政壇有名的金童玉女，都受監察院長陳菊重用，2012年陳菊高市長任內，時任副市長的陳啟昱與民政局長曾姿雯登記結婚，連陳菊也不知情，喜訊先從登記處旗山戶政事務所傳開，市府才被動證實。

曾姿雯也曾是民進黨秘書長林右昌基隆市長時的首任觀銷處長，林卸任後，曾也從基隆返回高雄定居，一度傳出爭取大旗美地區立委，要與現任立委邱議瑩爭取提名，但最後未參選。前陣子高市副市長懸缺，曾一度被傳為熱門人選，因爆發農舍違建無疾而終，但她在高雄仍相當活躍，近日甫轉任民間策展公司總經理，重新找到舞台。

陳啟昱行蹤成謎，記者3日試圖聯繫曾姿雯，電話有通，未接聽。曾姿雯在臉書貼出一張照片，是一本貓咪筆記本，寫下「凡事都有原因，但不一定都有對錯」，被解讀是意有所指、與陳啟昱情況有關聯。

有地方知情人士透露，曾姿雯與陳啟昱去年9月完成離婚手續，「會離婚是因其他因素，談了很久，但與台鹽案沒有關係」。