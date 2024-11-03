台綠陳啟昱涉弊未到庭 藍白批檢未防逃 放水菊系大將

台鹽前董事長陳啟昱（圖）行蹤成謎，他位於高雄旗山的農舍周圍用黑色帷幕圍起。(本報資料照片)

台南地院前天召開台鹽綠能 光電弊案羈押庭，涉案的前董事長陳啟昱未到庭；國民黨 立委質疑，檢方沒無防逃機制，是不是刻意護航，有意讓台鹽綠能弊案成為懸案；民眾黨也說，台南地檢署和台南地方法院是否在唱雙簧，故意打草驚蛇，放水民進黨 自家的菊系大將？

台南地院前天更裁台鹽綠能弊案聲押案，五名被告僅台鹽前董事長陳啟昱無故未到，院檢均發出拘票追緝。檢方指出，陳啟昱尚在台灣，檢警調及海巡署動員數百名人力投入追緝，透過情資交換及使用追蹤定位等科技手段，希望盡速追緝到案；一旦拘提不到，最快可能明天發布通緝。

民眾黨立委黃國昌昨表示，不可能逃的民眾黨主席柯文哲遭延長羈押；真正落跑的是民進黨自家權貴陳啟昱，賴清德政府已將司法的政治工具化，玩得爐火純青。

國民黨立委謝龍介昨表示，陳啟昱「坐桶子」（偷渡）跑了，他喊話陳回來接受司法公平審判，「對你生命財產安全才是最大保障，你跑恐被滅口也說不一定」。

謝龍介10月23日質詢法務部長鄭銘謙時表示，「基於偵查不公開，我不能說他名字。這位嫌疑犯，過去曾是執政黨高層，目前牽扯到許多重案，我接到情報，聽說他要走了。」請有關單位超前部署，很遺憾最壞結果還是發生了，而本案還有其他重要被告，同樣位居高位，檢調不要讓嫌犯再跑走。

陳啟昱行蹤不明，律師也聯絡不到人，院檢都發出拘票，台南、高雄警方兩度到陳啟昱可能藏身的旗山區農舍等三個處所拘人都撲空，農舍大門深鎖、無人，農舍後方曬衣架有一些衣服未收，信箱還有行政文書通知單。

附近農民說，兩年前陳啟昱在農地設貨櫃屋，曾看到有人進進出出，陳啟昱不會和鄰居打招呼，看來很低調，之前曾看到陳在附近運動，但已很久沒看到陳了；一名農婦告訴記者，陳已經沒在這裡了，還笑稱不然要待在這裡被抓？