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檢討偵查不公開 立院司委會將考察北檢 藍委：非針對柯案

台灣新聞組／台北3日電
立法院司法及法制委員會國民黨籍召委吳宗憲。(記者許正宏／攝影)
立法院司法及法制委員會國民黨籍召委吳宗憲。(記者許正宏／攝影)

民眾黨主席柯文哲續遭羈押，民眾黨批評司法及特定媒體配合操作，已淪政治工具。柯案延燒是否會成為藍白更緊密合作契機，持續成為朝野關注焦點。立法院司法及法制委員會國民黨籍召委吳宗憲明天排定考察北檢「偵查不公開」作業情況，時機及對象引發關注，吳宗憲表示，考察非針對個案或柯文哲，只是希望長期「偵查不公開」的問題能獲得改善。

民眾黨質疑，特定媒體屢屢釋放柯文哲涉案的相關訊息，是檢方違反偵查不公開原則下的操作。就在柯文哲確定延押後，吳宗憲明天排定立院司委會考察行程，內容包括台北地方檢察署關於偵查不公開實務作業執行情形，並就媒體與機關辦公處所的隔離、相關應訊者的通行路徑與上下囚車處，及維護被告名譽等因應措施進行檢討。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，尊重召委安排考察權力，但不樂見任何單一司法案件被用來撕裂台灣社會，甚至擴大對立，呼籲不分藍綠白都該尊重司法獨立。

吳宗憲強調，排考察不是介入個案，他個人也從未幫柯文哲講過話。最近有太多違反偵查不公開的案件，檢察官論壇中已經有相當多的批評，且不能每次被質疑偵查不公開，一起訴後大家就忘了，要等再有新的案子出現，大家又說怎麼都沒改善，他的目的只是希望能夠改善偵查不公開的問題。

國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇說，姑且不論柯文哲涉案情況，本就是「有幾分證據說幾分話」，過程中確實不斷有消息洩露給媒體的狀況，偵查不公開變成笑話，這本就是可質疑的地方。立院司委會排考察，也在情理之內。

柯文哲 國民黨 民進黨

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