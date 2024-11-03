法官無視即時抗告空窗長達9天 難逃縱放質疑

檢調偵辦台鹽綠能 高層與廠商共謀詐財案，上月24日聲押台鹽前董事長陳啟昱等五人，全遭台南地院無保釋放，如今無保裁定遭撤銷要重開羈押庭，陳啟昱卻失去蹤影，長達九天空窗期，即時抗告、羈押庭的即時性，台南地院法官似乎從未放心上，司法被懷疑縱放、包庇特定人，肇因於不尋常的做法，難以讓普羅大眾信服。

過去因多名重大矚目案件被告羈押爭議，有人趁空窗期逃亡，引發外界極大批評，司法院曾以公函行文各級法院，指示建立「準即時抗告」制度，要求法院在處理重大羈押抗告案件時，應在24小時內作出裁定，但台南地院似乎從未把相關規定放在心中。

檢調歷經一年多調查，10月下旬聲押時，就提出扣案的手機內通話紀錄等顯示有串、滅證之虞，但法官對台鹽與子公司台綠間的責任加以切割，為陳啟昱撇清責任；另一方面對另外被聲押被告認定犯嫌重大，但認為檢方偵查證據已鞏固，沒有羈押必要，當時無保釋放的理由一出，就引發法界議論。

當一審無保釋放的裁定被二審撤銷，台南地院未在第一時間重開羈押庭，即使辯稱沒規定要馬上重開，但對比其他法院處理重大矚目案件速度，台南地院慢慢來的牛步作風，在關鍵當事人銷聲匿跡的結果下，也怪不了外界的質疑聲浪。

法界人士直言，遇上社會矚目案件，在社會輿論壓力下，原應獨立審判的法官不論在心證或證據力上，面對裁押與否往往會更加「特別謹慎」；近十年來，愈來愈多的法官不輕易押人，但理由終究要能經得起檢驗，法官固然有其審判核心領域不容侵犯，但自由心證不能完全脫逸於社會標準、恣意為之。

為避免捉放曹的司法歹戲一再重演，法界曾討論聲押一旦被駁回時、嫌犯的處置方式，如何避免權貴犯罪時，有更多機會串供、滅證、逃亡，現行制度仍有可檢討精進作為外，執法者與裁判者更不該留下讓人質疑的空間。