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柯文哲案掀政治風暴 反促藍白緊密合作

記者 屈彥辰
台北地檢署偵辦京華城弊案，聲請延押台北市前市長柯文哲。(本報資料照片)
台北地檢署偵辦京華城弊案，聲請延押台北市前市長柯文哲。(本報資料照片)

民眾黨主席柯文哲疑涉京華城案遭延押，這場柯案政治風暴吹毀了綠白合作的可能性，卻化作另一股催生藍白緊密合作的勁風。

從第11屆立法院第一會期開始起，藍白在多項重大議題或議案有所合作，然而，藍白透過國會合作堆疊善意，得有終極戰略目標，眼下最直接、最實際的即為2026年縣市首長和地方議員選舉。

國民黨雖已今非昔比，但在地方組織經營上，遠勝民眾黨，民眾黨如想爭取地方首長寶座，還得有國民黨若干地方勢力的點頭。

國民黨於地方選舉向有優勢，民眾黨如願合作或鼓勵支持者集中選票，支持國民黨籍候選人，彷彿錦上添花，為擴大戰果，國民黨自然希望選票多多益善，因此，藍白2026年地方選舉，外界普遍預測會有一定程度的合作，至於合作到什麼程度要看各自談判的藝術。

更大的關鍵是，2026年地方選舉會是藍白合的頂點嗎？

民眾黨實質暨唯一精神領袖柯文哲，民進黨不會輕易讓其脫身，民眾黨的支持者即使不是柯粉，也是半個柯粉，柯文哲被司法追殺的怒火無處發洩，這顆「復仇之心」會導引整個民眾黨和國民黨合作，在2028年總統大選全面激發，聯手教訓執政黨嗎？

地方選舉國民黨再有優勢，有取也要有捨，在野合作不是贏者全拿，更何況討厭國民黨的民眾黨年輕支持者，國民黨想拿也拿不到，縣市長外，還有縣市議員選舉，合作布局要有全面精心的規畫，不是說說而已。

至於2028，等民眾黨先度過眼前難關，跨過2026，再交由支持者和民意決定吧。

國民黨 柯文哲 民進黨

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