國家缺電、國安危機 盧秀燕籲中央慎思中火環評

台中市長盧秀燕對於中火增氣環評一事說，顯示國家缺電、國安危機，中央要慎思。(記者趙容萱／攝影)

中火燃氣機組二期計畫環評通過，引發爭議。台中市長盧秀燕 今受訪時說，中火只增不減，變成世界最大電廠，顯示國家有缺電問題，還危害國家安全，請中央一定要慎思，快向國人宣布增氣拆煤方法，中市府正研究提行政訴訟。

盧秀燕今早參加霧峰光正國小校慶運動會暨老舊校舍禮堂拆除重建工程動土典禮。

媒體詢問，環境部會說嚴格監督中火減汙減排？盧秀燕說，到現在為止，沒有看到具體結論，或沒有白紙路黑字承諾。

盧秀燕指出，再次提醒中央，對於中火增燃氣機組一期計畫，市府立場為「增一氣、拆一煤」空汙才會減少，二期計畫增加4部燃氣機組卻沒有減煤，所以中火汙染會增加。

她認為，中市府強烈表達比照一期「增氣就要拆煤」，不能犧牲中部人健康，基本上，中部人是理性的，我們要求是「增氣就要減煤」，不能只增不減，否則未來中火將成全世界最大電廠。

盧秀燕說，她昨天看到中央講話，沒有人具體承諾增4燃氣機組後如何減煤，盼中央重視中部人想法。

盧秀燕提醒，中央如此部署也不利於國家安全，因為國安上位計畫「能源必須分散」，不能集中，現在中火增氣計畫一、二期已增6部燃氣機組，再加上10部燃煤機組，能源過度集中，易引起敵人攻擊、國家、電力大面積破壞，安全受影響。

盧秀燕認為，中火只增不減，變成世界最大電廠，顯示國家有缺電問題，影響民眾健康，還危害國家安全，易引起敵人攻擊，請中央一定要慎思，短期之內趕快找出增氣拆煤方法，並向全國民眾宣布，因為這不只是中部人問題，所以不要傷害中部人的肺，也不要傷害國家安全，中央一定要慎思。

盧秀燕指出，雖然我們對於司法系統並不樂觀，從大法官 作為都可以看得出來，雖然對司法沒有信心，但我們還會研究，必須要走程序還是要走。