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黑白集╱官員一心捍衛塔綠班 環保理想忘光光

黑白集

台中火力電廠是中台灣最大汙染源，也是台灣人「用肺發電」的淵藪。盧秀燕要求「中火二期」必須「建一拆一」，增加一燃氣機組就拆一燃煤機組；但環境部什麼都沒做就通過環評，留著燃煤機組當備用。盧秀燕氣得大罵，環境部連環保署都不如，應該「降格」！

環境部長彭啓明日前才信誓旦旦，聲稱2032年要減碳40%；但一換成面對中火，他又不想減碳了！這樣說一套、做一套的環境部長，真的相信自己的減碳志業嗎？他希望民眾及國際社會相信其減碳宣示嗎？彭啓明是氣象專家出身，外界原本質疑他的環保專業是否足夠；誰料，他更欠缺的，是政務官的良知和堅持。

中火的空汙危害遍及中彰投，連好山好水的埔里居民都深受其害。中台灣居民每次呼吸，都會燃起中火之怒。盧秀燕要求「建一拆一」是很合理的要求，沒想到，彭啓明竟昧著良心不理。最扯的是，政府宣稱電力不短缺，那幹嘛不把淘汰的燃煤機組拆除，卻要留著「備用」？若要應急，零碳排的核四不是更好用？

缺乏政治良心的不止彭啓明，綠委洪申翰猶有過之。他公開說，很厭惡國民黨一直操作能源議題，中火在馬英九時代排放最多。洪申翰是環保人士出身，但搖身變成綠營不分區後，只是一心捍衛塔綠班，把所有環保理想忘光光。(轉載自聯合報)

減碳 盧秀燕 馬英九

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