柯文哲京華城案涉貪 裁定再羈押禁見2個月

民眾黨主席、前台北市長柯文哲（穿黃衣者）。（聯合報系資料照片）

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲 涉京華城案，聲請延押，台北地院法官呂政燁1日上午提解柯出庭，柯否認圖利威京集團主席沈慶京，不過，柯的隨行秘書許芷瑜已通緝 ，法官認柯仍有串、滅證可能，裁定再羈押禁見2月。

柯文哲的延押庭自上午9時30分開始到12時結束，2個半小時內檢、辯攻防不斷，檢方認為柯仍有羈押禁見的必要並釋明，柯的律師團主張沒有要再延押必要。

法院本周二已就柯文哲的延押案召開限制閱卷庭，檢察官方與柯的律師鄭深元、蕭奕弘、陸正義共同討論方式、範圍及內容；柯今年9月5日裁定羈押禁見，偵查中的第一次押期在本月4日屆滿。

檢方上月25日對柯文哲聲請延長羈押禁見2月。檢方說，柯分別於9月6日、10日、13日、18日、26日、10月1日、16日提訊，其中10月1日柯拒絕出庭，柯所涉貪汙違背職務收賄、圖利罪，依搜索後調查事證，柯有勾串共犯或證人的「事實」。

檢方認為，案件關係人柯文哲的前隨行祕書「橘子」、許芷瑜目前仍滯留境外，加上有相關證人尚未到案說明，柯雖已卸任台北市長，仍具一定的實質影響力，若未予延長羈押，恐使案情隱晦不明的危險升高，難以有效追訴。

柯文哲延押庭召開之前，由於涉案的台北市前副市長彭振聲、台北市議員應曉薇、沈慶京等主要被告相繼被裁定延押2月，柯開庭前法界預測延押機率極高。