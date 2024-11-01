我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐巴馬大女兒「拋棄姓氏」闖電影圈 父親也無奈：想幫忙都難

「經濟學人」表態挺賀：投給川普是拿經濟、法治和國際和平豪賭

新聞評論／放任「信賴連憲」偷跑 疑賴論成民進黨暗流

聯合報社論
新系立委林俊憲（圖）為賴清德總統子弟兵，被視為接棒台南市長人選。（本報資料照片）
新系立委林俊憲（圖）為賴清德總統子弟兵，被視為接棒台南市長人選。（本報資料照片）

賴清德下令民進黨黨公職「勿談2026」，賴系立委林俊憲卻公然成立「信賴連憲」，劍指台南市長。同樣有意角逐的綠委陳亭妃大酸，「有人踩到黨主席的紅線」。林俊憲提前偷跑，卻辯稱只是熱身；「信賴軍令狀」約束其他人、卻放任自己人，已成綠營「疑賴論」的一股暗流。

賴清德曾是「初選不公」的受害者，他就任黨主席後，宣布「任內不會沒收初選」，黨內卻眾說紛紜。陳亭妃寧可被正國會除名，也要孤身挺進中常會，就是要預防初選機制被少數人片面把持。陳亭妃7月抽籤當選中常委時即先打了預防針，稱她與賴總統一直保持良好合作關係，民進黨選舉遵循初選機制，台南市長選舉一向都是經初選產生，「沒有人敢破壞這個機制」。

台南是賴總統本命區，掘地三尺綠油油，但「台南幫」卻接連失火。八八槍案、光電弊案等黑金陰霾罩頂，台鹽綠能前董事長陳啟昱等人又爆出綠電弊案，台南宛如「現代高譚市」。台南正副議長邱莉莉、林志展涉賄選案，賴系立委林宜瑾詐領助理費，被歸為賴清德嫡系的前行政院發言人陳宗彥、前交通部長李孟諺先後因桃色緋聞中箭落馬。賴清德曾痛心，民進黨公職「卡撐」有幾根毛，台南市民都知道。但利益當前，蛇鼠一窩、藏汙納垢，台南政壇仍盤根錯節，歷任市長皆難辭其咎。

眼見弊案動搖黨本，賴清德在中常會耳提面命：「冬至還沒到，別急著搓湯圓」；要求黨內初選熄火，先推民生政策。「清德宗」耳提面命，賴系自家人卻帶頭偷跑。林俊憲最近砲打台電，率安定區鄉親反對設立九崴電廠；還在新營太子宮席開500桌成立「宗教後援會」。市長黃偉哲及正副議長邱莉莉、林志展、賴系立委郭國文皆出席，擺明「挺憲就是挺賴」。林俊憲聲稱是「宗教聯誼」，但市長初選在即，嗅出風向的地方人士也提早選邊站。

陳亭妃酸溜溜地說，「我現在是賴系」，賴主席三令五申希望黨內團結不要分化，賴主席在中常會的叮嚀她很認真聽、做筆記，但「有人」不聽主席的話，相信賴主席不會喜歡。立委王定宇也加補一刀，稱「有人」不聽黨主席的話或自認有特權，現在不應表態2026，希望大家聽進去黨主席的話。

「秋天搓湯圓」堪稱台南怪象，大家搶卡位搶到眼睛噴火，非賴系只能搬「聖旨」來嚇阻主席人馬。台南市長之爭若是鴨子划水，綠營高雄市長內戰則像神仙打架，資深立委許智傑、林岱樺、賴瑞隆、邱議瑩早早表態，「小花媽」前勞動部長許銘春也來湊一腳。市長人選多到可組一支籃球隊，但大家仍在猜測總教練是否心另有所屬，賴總統「鋼鐵兄弟」的總統府秘書長潘孟安或許才是最後底牌。

賴清德當家後，「賴友友」和「南流」成為執政班底，除盤踞中央部會，還想插旗下屆地方縣市長。大家心知肚明，想在「賴團隊」飛黃騰達，不僅要根正苗綠，還得是「國王人馬」。賴總統在南二都舉足輕重，參選人不止要觀風向，更要觀察賴神的「關愛眼神」，才知最後風向。

然而，南二都已不再是民進黨禁臠，藍委謝龍介、柯志恩兩年前都曾撼動綠營板塊。古話說：「千里之堤，潰於蟻穴」，一旦禍起蕭牆，將是民進黨2026最大危機。賴清德雖下達軍令狀，但黨內對初選辦不辦始終臆測不斷，想選的人裝模作樣或賴皮偷跑。綠營看似裹著「信賴」的糖衣，其實內心互相猜疑，這「疑賴論」暗流既深且長。

賴清德 民進黨 綠能

上一則

藍闢國會新戰場 財劃法下周闖關拚本會期完成修法

下一則

冷眼集／中火恐成全球最大火力電廠 賴政府怎敢喊淨零

延伸閱讀

「團結最大公約數」 賴清德：中華民國論述要持續下去

「團結最大公約數」 賴清德：中華民國論述要持續下去
冷眼集／賴清德想靠攏中華民國 先從遵憲做起

冷眼集／賴清德想靠攏中華民國 先從遵憲做起
不滿賴清德祖國論 綠營人士：獨派還在隱忍金孫

不滿賴清德祖國論 綠營人士：獨派還在隱忍金孫
新聞評論／大法官護主太入戲 堵死賴清德進國會後路

新聞評論／大法官護主太入戲 堵死賴清德進國會後路

熱門新聞

美國護照。(取材自unsplash.com/@globalresidenceindex)

台美人護照出生地正名「台灣」30年 FAPA籲美廢「一中」政策

2024-10-27 09:27
(取自聯合新聞網)

華航對決康芮…搖晃中驚險降落 全機乘客鼓掌

2024-10-31 12:23
將和中部裝甲586旅舉行聯兵旅對抗的南部機步333旅，昨深夜從高雄出發北上，50餘輛的CM-11戰車及八輪甲裝備坦克車，在高雄逛大街。記者劉學聖／攝影

成群坦克戰車深夜「逛大街」 引台灣民眾行注目禮搶拍

2024-10-28 13:04
巴黎奧運拳擊奪牌團隊在「第47屆奧林匹克研討會」」分享奧運期間的點點滴滴。（中華奧會提供）

巴黎奧運拳擊奪牌團隊分享感動時刻 中華奧林匹克研討會滿堂彩

2024-10-27 18:10
台積電已於本月稍早停止為中國晶片設計公司廈門算能科技生產晶片。路透

抓到了華為白手套？台積電傳不再供貨給這家中國晶片

2024-10-26 13:23
網友分享台灣酪梨。（取材自小紅書）

台灣一水果「尺寸巨大」嚇壞他 內行人：沾醬油＋芥末好吃

2024-10-25 19:50

超人氣

更多 >
江西爆校園情殺 19歲男持刀狂捅 22歲女慘叫救命我錯了

江西爆校園情殺 19歲男持刀狂捅 22歲女慘叫救命我錯了
賀錦麗勝選有望…若敗 民主黨內早已開始悄悄推卸責任

賀錦麗勝選有望…若敗 民主黨內早已開始悄悄推卸責任
「通往白宮的鑰匙」遭批武斷 神預測9屆總統大選專家仍看好賀錦麗當選

「通往白宮的鑰匙」遭批武斷 神預測9屆總統大選專家仍看好賀錦麗當選
全美最佳十大咖啡連鎖店 星巴克排第七、第一名專注原味

全美最佳十大咖啡連鎖店 星巴克排第七、第一名專注原味
「繁花」之後…王家衞傳將拍大女主新劇 網點名「她」…意外被酸

「繁花」之後…王家衞傳將拍大女主新劇 網點名「她」…意外被酸