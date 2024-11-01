新聞評論／放任「信賴連憲」偷跑 疑賴論成民進黨暗流

新系立委林俊憲（圖）為賴清德總統子弟兵，被視為接棒台南市長人選。（本報資料照片）

賴清德 下令民進黨 黨公職「勿談2026」，賴系立委林俊憲卻公然成立「信賴連憲」，劍指台南市長。同樣有意角逐的綠委陳亭妃大酸，「有人踩到黨主席的紅線」。林俊憲提前偷跑，卻辯稱只是熱身；「信賴軍令狀」約束其他人、卻放任自己人，已成綠營「疑賴論」的一股暗流。

賴清德曾是「初選不公」的受害者，他就任黨主席後，宣布「任內不會沒收初選」，黨內卻眾說紛紜。陳亭妃寧可被正國會除名，也要孤身挺進中常會，就是要預防初選機制被少數人片面把持。陳亭妃7月抽籤當選中常委時即先打了預防針，稱她與賴總統一直保持良好合作關係，民進黨選舉遵循初選機制，台南市長選舉一向都是經初選產生，「沒有人敢破壞這個機制」。

台南是賴總統本命區，掘地三尺綠油油，但「台南幫」卻接連失火。八八槍案、光電弊案等黑金陰霾罩頂，台鹽綠能 前董事長陳啟昱等人又爆出綠電弊案，台南宛如「現代高譚市」。台南正副議長邱莉莉、林志展涉賄選案，賴系立委林宜瑾詐領助理費，被歸為賴清德嫡系的前行政院發言人陳宗彥、前交通部長李孟諺先後因桃色緋聞中箭落馬。賴清德曾痛心，民進黨公職「卡撐」有幾根毛，台南市民都知道。但利益當前，蛇鼠一窩、藏汙納垢，台南政壇仍盤根錯節，歷任市長皆難辭其咎。

眼見弊案動搖黨本，賴清德在中常會耳提面命：「冬至還沒到，別急著搓湯圓」；要求黨內初選熄火，先推民生政策。「清德宗」耳提面命，賴系自家人卻帶頭偷跑。林俊憲最近砲打台電，率安定區鄉親反對設立九崴電廠；還在新營太子宮席開500桌成立「宗教後援會」。市長黃偉哲及正副議長邱莉莉、林志展、賴系立委郭國文皆出席，擺明「挺憲就是挺賴」。林俊憲聲稱是「宗教聯誼」，但市長初選在即，嗅出風向的地方人士也提早選邊站。

陳亭妃酸溜溜地說，「我現在是賴系」，賴主席三令五申希望黨內團結不要分化，賴主席在中常會的叮嚀她很認真聽、做筆記，但「有人」不聽主席的話，相信賴主席不會喜歡。立委王定宇也加補一刀，稱「有人」不聽黨主席的話或自認有特權，現在不應表態2026，希望大家聽進去黨主席的話。

「秋天搓湯圓」堪稱台南怪象，大家搶卡位搶到眼睛噴火，非賴系只能搬「聖旨」來嚇阻主席人馬。台南市長之爭若是鴨子划水，綠營高雄市長內戰則像神仙打架，資深立委許智傑、林岱樺、賴瑞隆、邱議瑩早早表態，「小花媽」前勞動部長許銘春也來湊一腳。市長人選多到可組一支籃球隊，但大家仍在猜測總教練是否心另有所屬，賴總統「鋼鐵兄弟」的總統府秘書長潘孟安或許才是最後底牌。

賴清德當家後，「賴友友」和「南流」成為執政班底，除盤踞中央部會，還想插旗下屆地方縣市長。大家心知肚明，想在「賴團隊」飛黃騰達，不僅要根正苗綠，還得是「國王人馬」。賴總統在南二都舉足輕重，參選人不止要觀風向，更要觀察賴神的「關愛眼神」，才知最後風向。

然而，南二都已不再是民進黨禁臠，藍委謝龍介、柯志恩兩年前都曾撼動綠營板塊。古話說：「千里之堤，潰於蟻穴」，一旦禍起蕭牆，將是民進黨2026最大危機。賴清德雖下達軍令狀，但黨內對初選辦不辦始終臆測不斷，想選的人裝模作樣或賴皮偷跑。綠營看似裹著「信賴」的糖衣，其實內心互相猜疑，這「疑賴論」暗流既深且長。