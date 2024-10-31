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昨是今非？賴清德昔日喊修財劃法 綠營今統一口徑擋到底

記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團原先有主張自推版本意見，但如今口徑已一致，僅由非財政委員會綠委個別提案，民進黨團將反對國民黨團主張，拒絕將中央擴大統籌分配稅款大幅降低。(聯合報系資料照片)
民進黨立院黨團原先有主張自推版本意見，但如今口徑已一致，僅由非財政委員會綠委個別提案，民進黨團將反對國民黨團主張，拒絕將中央擴大統籌分配稅款大幅降低。(聯合報系資料照片)

國民黨立院黨團將在立院推動「財政劃分法」修法。民進黨立院黨團原先有主張自推版本意見，但如今口徑已一致，僅由非財政委員會綠委個別提案，民進黨團將反對國民黨團主張，拒絕將中央擴大統籌分配稅款大幅降低。

民進黨財政委員會召委郭國文表示，藍白一直講不出為什麼要急著修「財劃法」，一個法很久沒修不代表有修的急迫性，而是很久沒修才更需要仔細、謹慎地評估修法。

郭國文表示，藍白修財劃法一直沒有回答一個簡單的問題，那就是地方需要多少錢？正因為藍白也沒有答案，所以到底要是分配5500億元(台幣，下同，約172億美元)還是3000億元，才會不斷變動。

郭國文指出，藍白說不出地方需要多少錢，也說不出地方要這些錢要做什麼？根據去年的統計，地方財政預算的缺口雖然為500億元，但預算執行的結果卻是還有剩餘，代表目前的預算已經大於地方政府可以消化的量。

郭國文說，「預算法」第96條規範，應該制定地方預算法，來規範地方政府的預算編列，只有知道地方可以編列哪預算，知道錢要花在哪後，再來討論地方政府需要多少錢，才是合理的程序。

郭國文指出，要強化地方財政能力的途徑不只是透過修「財劃法」，讓中央分配資源；還有另外一條路是「地方稅法通則」，讓地方政府可以制定更多地方稅，來自我提升財政能力。藍白不斷放話要匆忙地通過「財劃法」，卻隻字不提「地方稅法通則」、「地方制度法」，顯然動機就只有搶中央政府的錢，並不是為地方政府財政能力著想。

不過，國民黨立委李彥秀先前質疑賴清德昨是今非，李彥秀表示，賴清德擔任台南市長時曾分別在100年與103年表態地方基本財政結構不佳，財劃法修法卻遙遙無期；賴清德從市長高升行政院長後，也在106年允諾「希望在今年提出財劃法行政院版本草案，與立法院討論，給予地方政府更多經費運用」。這樣的允諾跟隨賴清德從行政院到副總統辦公室再到就任總統，難道賴總統要打臉過去的賴市長，要成為昨是今非的賴皮鬼嗎？

預算 賴清德 國民黨

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