鄭文燦涉貪 廖家3人當庭承認行賄500萬 盼減刑

桃園市前市長鄭文燦涉貪案首次開庭，擔任「白手套」的廖俊松、其子廖力廷、媳婦黃姓女子（中）出庭都認罪，盼能緩刑或免刑。(記者陳恩惠／攝影)

海基會前董事長鄭文燦 被控在桃園市長任內，透過「林口特定區工5工業區擴大開發案」收賄500萬元(台幣，以下同，約156萬美元)，桃園地檢署依貪汙等罪嫌起訴鄭等11人，鄭被求處12年重刑。桃園地院昨首度開庭，傳喚被告廖俊松父子、媳婦，三人對於送錢行賄均當庭認罪，盼法官能減刑或免刑。

台塑集團總管理處前總經理楊兆麟、前副總經理兼發言人侯水文及顧問廖俊松等人成立鴻展公司，意圖透過林口工五華亞科技園區東側9.12公頃農地，由區段徵收改為自辦市地重畫，從中牟利逾24億元。

楊等人被查出兩度邀宴向鄭文燦表示「我們不會失禮」，廖俊松父子也被監聽掌握2017年9月14日，將500萬元賄款送進鄭的官邸。鄭文燦獲悉廖俊松電話遭監聽，隔年將500萬賄款全數退回。

全案在8月27日偵結起訴，昨天下午首度開準備程序庭。受命法官廖奕淳分別傳喚廖俊松、廖力廷父子，以及廖力廷的黃姓妻子；鄭文燦排定12月19日上午出庭。

針對檢方起訴的非公務員對公務員行賄罪嫌，廖力廷自白犯行當庭認罪，請求法官給予免刑。蒞庭的主任檢察官呂象吾、承辦檢察官陳嘉義及公訴檢察官邱健盛，均無意見也無證據需調查，庭訊15分鐘，準備程序終結。

第二位傳喚擔任台塑企業華亞科技園區環境品質監督委員會主任委員的廖俊松，73歲的廖俊松對於檢方起訴行賄事實全都認罪。廖俊松表示，他積極配合偵查，盼從輕量刑；被控侵占台塑7000餘萬元則否認。

最後傳喚廖力廷的黃姓妻子，針對檢方起訴行賄的犯罪事實，黃女均承認。黃女透露，2017年9月14日接獲通知，要湊500萬元，提款當下不知情用途，直到晚間才知道。黃的辯護律師表達，審酌黃女參與行賄的情節輕微，爭取緩刑宣告，也希望有免刑機會。