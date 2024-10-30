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查獻金目的 沈慶京、彭振聲延押2月 端木正被三度傳喚

台灣新聞組／台北30日電
圖為沈慶京23日被提訊，坐著輪椅現身北院。（中央社）
圖為沈慶京23日被提訊，坐著輪椅現身北院。（中央社）

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉京華城案，聲請延長羈押威京集團主席沈慶京、台北市前副市長彭振聲，台北地方法院昨裁定，沈從今起延押禁見2月，彭自下月1日起延押禁見2月。北檢偵辦柯政治獻金案，昨第三度傳喚會計師端木正，訊後請回。

北院裁准延押沈慶京，認為依沈的供述及卷存相關證據，沈涉犯違背職務行賄罪犯罪嫌疑重大，與同案被告間之前有串供的事實，且沈提供政治獻金的真正捐款目的，仍有待檢方調查。

裁准延押彭振聲的理由則是，彭與共犯間的犯意聯絡、行為分擔等重要事實，有待檢察官釐清，京華城案既然有諸多重要待證事實，彭也有不據實陳述的情形，有相當理由認定彭有勾串共犯之虞。

檢方已聲請延押柯文哲，北院昨開限制閱卷庭，由檢察官、柯的律師團確認閱卷範圍、方式，預計明天提解柯出庭答辯。

針對柯文哲政治獻金案，北檢昨以被告身分傳喚端木正，還原當初柯政治獻金運作、申報及「自行調節」細節，開庭約一小時結束，訊後請回；端木正刻意從北院大門離開迴避媒體，不發一語。

至於檢察總長邢泰釗前天下令徹查相關洩密案，民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨表示，邢泰釗就是在打假球、做媒體公關，過去在立法院答詢只會裝可愛、顧左右而言他，結果現在突然震怒出手，「真的不知道是該哭，還是該笑」。

另有媒體報導柯文哲行政秘書許芷瑜（綽號「橘子」）雲端行事曆被破解，私訪沈慶京細節浮現，黃國昌表示，所謂破解密碼、查看主席行程，完全不知在寫什麼，台北地檢署「好像已知用火」，柯文哲行程中央黨部很多人都看得到，現在又突然寫故事，目的應是製造懸疑跟緊張感。

柯文哲 雲端

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