京華城案 黃珊珊遭爆密會沈慶京 收中工機械20萬獻金

民眾黨立委黃珊珊29日在立院質詢。(記者曾學仁／攝影)

台北地檢署持續偵辦京華城案，傳出民眾黨立委黃珊珊曾密會威京集團主席沈慶京、收受中華工程子公司中工機械政治獻金。黃珊珊昨天透過聲明回應，政治獻金皆有如實公開申報，絕無任何不法，中工機械過去也曾經捐獻政治獻金給跨黨派政治人物。

媒體報導，黃珊珊在2018年參選台北市議員期間，曾經收受威京集團所屬中華工程子公司中工機械20萬元(台幣，下同，約6200美元)政治獻金；另由中工保全經理高銘鴻、威京集團會計陳慧玲在2022年至2024年期間，拆成八筆捐款80萬2000元(約2萬4000美元)捐給民眾黨候選人，黃珊珊兩次共收到10萬元(約3100美元)。

黃珊珊昨天發布聲明回應，依政治獻金法規範，政治獻金公開上網、一切透明，經查，對於各黨派候選人，中工機械均有政治獻金，而過去選舉期間收到的政治獻金，自己均依法如實申報，每一筆政治獻金都心存感謝。

黃珊珊指出，中工機械在2018年捐獻政治獻金給游顥、黃敬平、王欣儀、秦慧珠、耿葳、張斯綱、黃珊珊、戴錫欽、林姿妙，2020年也有捐獻政治獻金給邱議瑩、陳麗娜、黃柏霖、江永昌、沈智慧等人，而任何個人捐款至政治獻金專戶，她也都有如實公開申報，絕無任何不法。

黃珊珊表示，過去在台北市副市長任內，自己身兼府會總連絡人，負責議員質詢事項及座談會，但非她本人業管事務，均交由各局處分工，依照職權後續處理，座談會提案均有會議記錄，還有相關局處官員列席當場回應，市府公務員後續依法行政，不容扭曲。

國民黨 回應，政治獻金皆依相關法律規定辦理並申報。針對曾經收受中工機械政治獻金，民進黨 立委邱議瑩、前立委江永昌皆未有回應。

國民黨國政基金會副執行長凌濤則表示，檢廉不能只會追「橘子」（民眾黨主席柯文哲 帳房許芷瑜），卻漏掉了身旁最重要的黃珊珊；他大概是在野力量最早檢驗黃珊珊的聲音，而今「公道終於來了」。

「破壞藍白合，遭殃的是柯文哲。」凌濤指出，令外界詫異的是，身為柯文哲競選總幹事的黃珊珊，也曾是副市長、律師，竟可讓政治獻金帳目一團亂，另一方面喪失她該有的幕僚提醒角色，讓民眾黨及柯文哲深陷司法弊案泥淖，她失職、失責。