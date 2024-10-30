新北市長前哨戰？綠猛攻新北環狀線震損 李四川：兩次簽約我都不在
新北環狀線0403震損成市長選舉前哨戰。民進黨市議員卓冠廷連兩天質疑北市副市長李四川任新北副市長時主責，如今卻把責任推給新北市府，昨再轟李是「新北太上皇」。李說，兩次簽約他都不在新北服務，「殺我幹嘛，我又沒有要選舉」。
卓冠廷前天質詢時說，環狀線是「在李四川手上簽的合約」，新北市府搞不清楚情況，就付給廠商威京集團的中華工程14億元(台幣，以下同，約4367萬美元)，簽約的北市府竟不用負責，不只涉及圖利，更讓新北成為李四川的「細漢」。他昨再度轟新北市府為環狀線先墊14億元款項讓李四川卸責，北市還發新聞稿為新北澄清，「李四川成了新北太上皇」。
卓冠廷說，地震（震度）明明僅5.5級，不到6級，合約也規範應該保固，結果新北市府還是先付錢，如果威京集團倒閉了呢？
綠營近半個月來拉高分貝猛攻環狀線修繕工程，讓人嗅到新北2026提早開打的意味，藍營分析，民進黨假想敵已鎖定李四川。
北市府副發言人郭音蘭也回擊，卓冠廷是為選舉假想、做政治操作，環狀線委託興建、營運的行政契約，分別由台北前市長馬英九、柯文哲，和前台北縣長周錫瑋、新北前市長朱立倫簽訂。
李四川也說，不論興建或營運合約，他都不是新北副市長，「可見卓冠廷根本不用功」。李還說，北市沒有不負責，雙北有共識先修復通車，再經由公正第三方鑑定，若屬工程保固問題，北市府會負責並向中工求償，若是地震造成，則由新北市府負責。
新北市長侯友宜也說，保固合約中有天災或設計等問題，責任可能不是只有中工，但「該賠償的一毛錢都不會放過」。北市捷運局回應，依設計契約規定，廠商須符合國家頒布耐震設計規範完成設計，就是要符合6級；廠商是否免責，須依契約及專業鑑定結果認定。新北捷運局長李政安也說，災損究竟是設計或施工問題待釐清，廠商有天災免責條款。
新北市議會國民黨團總召陳偉杰說，環狀線在地震中損壞是天災或人禍，須釐清責任歸屬，綠營民代硬要批李四川卸責明顯是政治攻防；藍委洪孟楷說，李四川在工程界有一定品牌，綠營民代把環狀線善後捲入政治攻防，恐怕會自傷。
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