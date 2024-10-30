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柯文哲遭押 民眾黨民調：近6成認為司法雙重標準

記者林銘翰／台北30日電
民眾黨政策會29日舉行「過半民意不信賴，雙標總統拖垮司法公正性」記者會。(圖／台灣民眾黨提供)
民眾黨政策會29日舉行「過半民意不信賴，雙標總統拖垮司法公正性」記者會。(圖／台灣民眾黨提供)

時值台北地檢署偵辦京華城容積弊案、憲法法庭宣判國會改革釋憲案，民眾黨昨天公布最新民調，49.1%民眾認為司法不公正，至於檢察官能否公正辦案，也有高達59.4%民眾沒有信心。此外，針對押人取供遭質疑雙重標準，民調顯示57.8％民眾有此疑慮。

民眾黨政策會昨舉行「過半民意不信賴，雙標總統拖垮司法公正性」記者會，由民眾黨秘書長周榆修、民眾黨立委黃國昌、林國成、民眾黨發言人吳怡萱、台灣藝術大學廣播電視系教授賴祥蔚等人共同公布民調結果。

根據民調結果，有關台灣司法是否公正，49.1%民眾認為不公正、40.3%民眾認為公正；對於檢察官能否公正起訴、避免選擇性辦案，53.1％民眾沒有信心、42.8%有信心。另外，針對台灣司法給予政治人物公正判決，59.4%民眾沒信心、37.8%民眾有信心，中間選民不信任度63.4%。

調查結果顯示，押人取供遭質疑雙重標準，檢察官能否公正辦案民眾認為賴清德總統雙重標準，27.8%民眾認為沒有雙重標準，其中53.7％中間選民也有同感。

除了針對司法公正性進行調查，本次民調也詢問「對於憲法法庭開庭審理案件，需要明訂大法官最低參與人數」，結果顯示63.2%民眾表達認同，其中民進黨支持者也有68.3%認同。另外，針對「宣告違憲門檻，應該提高到出席大法官3分之2同意」，結果顯示68%民眾同意，其中民進黨支持者也有65.7%認同，中性選民認同度高達59.9%。

周榆修表示，57.8%民眾認為賴總統雙標，其實一點也不意外，特別是超思進口雞蛋案、台鹽綠能弊案都喊得很大聲，但是茶喝兩杯就快快請回，對比民眾黨主席柯文哲的案子，可以說是初一十五都不一樣，顯見賴總統的雙重標純是經過認證。

周榆修認為，賴總統的雙標早已深植人心，過去可以是台獨工作者，搖身一變中華民國變祖國；選舉期間中華民國、中華民國憲法是災難，現在對付在野黨就說違憲，雙重標準到極致，台灣民眾都知道雙標等於賴總統。

黃國昌指出，賴總統在16年前義正嚴詞，告訴當時的執政者「有證據就起訴，不要押人取供，這是侵害人權」，如今已經快要沒有辦法面對自己，面對民進黨自家人不能押人取供，偵辦政治競爭對手就要押好押滿，難道是賴總統要帶給台灣的司法。

林國成認為，司法是社會期待的最後防線，現在人民已經不信任司法，一個台灣兩個世界，司法變成劊子手，中間選民也沒信心，賴總統就任以來民調往下墜，千萬不要把司法當作政治工具消滅政敵、摧毀政黨，如此並非民主國家應有的作法。

吳怡萱表示，民調結果充分顯現，民意對司法不信任，但是賴政府沒有感覺、充耳不聞，如果要持續在司法偵辦過程當中，針對特定政治人物進行司法追殺，只會加深民眾對司法的不信任，民眾黨未來也會針對重大議題，定期進行民意調查，並且定期向外界宣布結果。

這份民調是由台灣民眾黨智庫及政策會委託求真民調公司進行，訪問對象是全台22縣市，年滿20歲之民眾；訪問時間為今年10月25日到10月27日；抽樣方法為市話以中華電信市內號碼簿為母體清冊，抽出後的電話號碼再尾數兩位數隨機撥出；手機以行動通信網路業務用戶號碼核配現況資料產生前五碼，再加上隨機產生之後五碼。有效樣本：1076份（市話：756份；手機：320份），在95%信心水準下，抽樣誤差在正負2.99%之間。加權方式為依內政部最新人口資料，針對性別、戶籍地、年齡、教育程度採用多重反覆加權。

民調 中華民國 民進黨

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