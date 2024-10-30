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民調：67%民眾不同意廢死大法官提名 綠支持者也不挺

記者王千豪╱台北30日電
新國會智庫29日舉行「廢死大法官，立法院要同意嗎？」民調發布會，國民黨立委羅智強、黃健豪、廖偉翔、台北市議員王欣儀、台藝大教授賴祥蔚、媒體人李易修等出席。(記者王千豪／攝影)
新國會智庫29日舉行「廢死大法官，立法院要同意嗎？」民調發布會，國民黨立委羅智強、黃健豪、廖偉翔、台北市議員王欣儀、台藝大教授賴祥蔚、媒體人李易修等出席。(記者王千豪／攝影)

7名司法院大法官將在後天屆滿卸任，總統府日前公布大法官被提名人名單，但被藍白齊轟「史上最爛」，其中有6位支持「廢死」。最新民調顯示，有高達67％的民眾不同意這6位支持廢死的大法官被提名人、僅22.7％同意。學者分析，民調顯示年輕人和綠營支持者並沒有站在民進黨這邊，而是反對廢死。

7位司法院大法官任期即將在今年10月31日屆滿，總統府日前公布司法院長暨大法官被提名人張文貞，副院長暨大法官被提名人姚立明、大法官被提名人何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特與劉靜怡共7人，不過立法院目前遲遲未排審大法官人事案。

新國會智庫昨天公布最新民調顯示，在立院配合修法提高死刑門檻部分，有高達64.9％的民眾認為不應該、24.3％應該 、10.8％未表態。民調並詢問，這次總統提名7位大法官中，有6人主張廢死，立法院是否應該同意，還是不同意這6名主張廢死大法官的提名，有67％不同意、22.7％同意、10.3％未表態。

台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚表示，18到19歲這個年齡層，認為立委應配合大法官釋憲修法提高死刑門檻的高達56.7％，認為不應該只有43.3％；但同一批人，有高達62.7％不同意支持廢死的大法官被提名人，僅26％同意，形成明顯矛盾現象。

他認為，這顯示18到19歲認為既然大法官釋憲了，立法院就應該配合，但這群人卻又有非常高的比例認為不應該支持新一波的大法官，可見多數年輕人並不贊成廢除。

另外，賴祥蔚指出，在政黨交叉分析部分，支持民進黨的選民認為立法院要修法提高死刑門檻的也只有34％，不應該修法的有54.1％；支持廢死大法官人選部分，民進黨的支持者只有37.4％同意、51.5％反對，從這幾個數據可以看出來，年輕人或民進黨支持者對這兩項議案顯然都沒有站在民進黨或者是大法官這邊。

此次調查由艾普羅行銷市場研究公司執行，針對全台18歲以上的成人進行電話訪問，調查採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式。訪問期間自2024年10月14日至17日，共成功訪問1081份有效樣本，資料依照全台18歲以上之性別、年齡、教育程度、縣市之母體結構進行樣本代表性檢定與反覆加權，在95％的信心水準下，抽樣誤差介於正負3.0％之間。

大法官 民進黨 民調

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