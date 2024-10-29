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新聞評論／非核竟靠「火力」全開 賴政府說謊救缺電

聯合報社論
台灣在非核家園政策下，核一、核二廠已陸續除役；核三廠一號機於今年7月27日也停役，二號機則將在明年5月除役；圖為核三廠。（本報資料照片）
台灣在非核家園政策下，核一、核二廠已陸續除役；核三廠一號機於今年7月27日也停役，二號機則將在明年5月除役；圖為核三廠。（本報資料照片）

許多民眾可能不知道，民進黨鼓吹多年的「非核家園」，已經提早實現了！就在當下，台灣即處於「無核」狀態。然而，並不是所有核電廠都被關閉，而是最後一座核電廠核三／二號機正在歲修。趁此，賴政府讓人們提前體驗了一下「無核家園」的美好，鑑賞期計41天。

明年5月就要除役的核三／二號機，賴政府選在此刻歲修，藏著一個心機。目的在向人民演示：你看，關掉所有核電廠，台灣也沒缺電，一切運作如常！如果你問：為何選在10月底歲修？這表示你看出了端倪：在夏季用電高峰季節，賴政府是玩不起這個遊戲的；一玩，「非核家園」光芒立刻破滅。在高溫的夏季，核電穩定供電的美德，人盡皆知；而綠能「日入而息」的弊病，即難遮掩。

反核議題在台灣吵了數十年，吵到人們聞核生厭。但當「碳排」成為重點後，核電突然又鹹魚翻生，成為能源新寵。而今，又輪到民進黨語無倫次了，不知自己的「後非核家園」時代將何以為繼？問題很明顯：政府雖大力發展光電綠能，效果遠不如預期，僅勉強發出一成的乾淨電力，卻大大破壞了水土及海洋環境。此外，因過度仰賴天然氣及燃煤，台灣的碳排量正迅速加劇，這還沒算上天然氣進口容易遭到封鎖的風險。

事實上，就在最近的所謂「非核」賞味期間，長期監督台電發電狀況的民間工作者赫然發現，本月24日清晨5時40分的發電占比，火力發電竟高達98%。儘管台電宣稱，當時太陽尚未升起，白天綠能占比仍可達三成。但以日平均計，最近火力占比，皆達九成多。這就是非核家園的真相：台電趁夜黑風高火力全開，騙取全民「用肺發電」。

正因無法直面「缺電」和「碳排」問題，民進黨政府想方設法繞道迂迴，掰出各種藉口推託閃躲；甚至鬆口假裝願意解決，卻又閃爍其詞提不出解方。經濟部長郭智輝日前高談將赴菲律賓投資綠能，再以海底電纜送回台灣；但在被戳破菲國電力成本更高、電纜輸送流失量達三分之一後，他已閉口不談。再如閣揆卓榮泰接受外媒訪問，高稱政府對核能抱持「非常開放」的態度；但次日面對立委質詢，馬上大打太極拳，稱「核能沒有罪過，但也不是萬靈丹」，卻說不出自己想幹嘛。人民養這些政府官員，是來聽他們亂噴口水的嗎？

在綠營各種「說謊救缺電」的戲碼中，最近被戳破的兩件，分別發生在台南和桃園。台南市近年自稱發展綠電能量居全國第一，相當於17座曾文水庫電量，豐功偉業數不完。但最近卻被揭露，台南工業用電需求居全國之冠，其電力自給率卻僅25%。台南近年光電弊案層出不窮，官商勾結、民間抗爭情事不斷，但從中央到地方都在製造假象。再看桃園，行政院8月間才宣布北台灣缺電200億度，因此不核准北北基桃5ＭＷ以上數據中心的供電。但根據台灣電電公會的報告，桃園的電力自給率達137%；行政院竟把它打成「缺電縣市」，這不是赤裸裸的栽贓謊言嗎？

民進黨連續執政進入第九年，因非核家園政策引發的電力轉型不順及電力短缺問題，已日益明顯。在「蔡規賴隨」的魔咒催眠下，賴政府似乎只能繼續選擇繞道閃躲，拿不出新的思維。近日大法官就國會改革法案作出釋憲，竟向官員發放「說謊免責卡」，根本在打「透明政府」的耳光。僅看民進黨「說謊救缺電」的百般花招，企業界認為缺電會讓台灣產業崩盤，但賴政府在乎嗎？

民進黨 綠能 天然氣

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