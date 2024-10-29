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應曉薇再押兩個月 柯文哲10月31日開庭延押幾成定局

台灣新聞組／台北29日電
民眾黨主席柯文哲。(本報資料照片)
民眾黨主席柯文哲。(本報資料照片)

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉京華城圖利、收賄案，8月底聲押台北市議員應曉薇獲准，檢方聲請延押，法官日前提解她出庭，昨天裁定應女延長羈押禁見2個月；檢方也對柯文哲聲請延長羈押，台北地方法院排定今天閱卷、後天開庭審查。

應曉薇延押裁定書指出，經參酌偵查卷宗，依應曉薇供述及卷存證人證述、共犯供述、書證等資料，應女涉犯違背職務收受賄賂罪，犯罪嫌疑重大，她有長期在國外居住、滯留不歸能力，逃亡原因仍在。

裁定指出，京華城案不能排除後續偵辦過程中，應曉薇為脫免或減輕自己刑責，以自身影響力與證人相互勾串，又或使共犯、證人為有利於己的虛偽陳述，應女有勾串共犯或證人之虞，經斟酌比例原則，應女羈押原因尚未消滅，有延押必要。

檢察官日前也對柯文哲聲請延長羈押，依法院規畫，今天會通知律師召開限制閱卷庭確認閱卷範圍，周四下午2時正式召開羈押庭，由法官呂政燁審查。呂今年9月5日裁定柯羈押禁見，法界研判，呂再次裁准柯延押機率高。

涉案的台北市前副市長彭振聲也由檢方聲請延押，法官昨開庭審查後，彭還押台北看守所。與應曉薇幾乎同一時間被裁定羈押禁見的威京總部集團主席沈慶京，檢方同樣聲請延長羈押，沈偵查中第一次押期今天屆滿，法官今天會作出裁定。

台北中國時報報導，法界研判，應女被延押後，民眾黨主席柯文哲遭獲准延押2個月幾成定局。

檢廉發現，柯市府同意給予京華城獎勵容積20％，威京集團承諾會捐給市府800平方公尺、約242坪的場地作為青年創業基地，當時包括林崇傑及承辦人，認為此地無法做青創基地，且對京華城案獎勵容積有所疑慮，因此一再發公文給市府其他局處詢問可行性。

但由於時任台北市長的柯文哲在陳情書親筆批示「怎麼做都行，快就好…」，林崇傑將柯親筆批示交下屬交辦，承辦人礙於上級壓力，傳出疑似將柯文哲親筆批示影印存證，作為「保命公文」，被檢廉視為柯文哲涉圖利威京集團具體事證之一。檢方擬在31日預定召開的柯文哲延押庭上，以此作為補強延押柯文哲的事證。

此外，檢方聲請延押威京集團主席沈慶京，北院預計29日作成裁定，法界研判沈遭延押機率極高。至於前北市副市長彭振聲，北院昨日花了一整天進行限制閱卷及延押庭審理，訊後將彭還押，擇日再裁定。

至於沈慶京以「病情嚴峻，有生命威脅」為由，聲請具保停押，遭北院駁回後，沈及律師提起抗告，台灣高等法院昨天駁回，沈慶京確定羈押禁見。

柯文哲所涉京華城、政治獻金案件偵查中機密一再外洩給特定媒體，檢察總長邢泰釗上周赴立法院備詢時，藍、綠、白立委同聲指罵；最高檢察署昨天就此事發布聲明，如有發現違反偵查不公開事證，歡迎檢舉。

台北市議員應曉薇。(本報資料照片)
台北市議員應曉薇。(本報資料照片)

柯文哲

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