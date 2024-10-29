我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／洋基封王機率僅2% 大谷世界大賽冠軍夢只差1勝

「垃圾島」言論發酵 賓州波多黎各人怒了 川普團隊火速切割

批綠色大法官淪東廠 藍委：賴清德不用來立院政令宣導

記者張睿廷／台北29日電
國民黨立法院黨團28日針對釋憲案舉行記者會，總召傅崐萁(中)批評，無詢答的國情報告沒意義，不歡迎賴清德總統來立法院報告。(記者邱德祥／攝影)
國民黨立法院黨團28日針對釋憲案舉行記者會，總召傅崐萁(中)批評，無詢答的國情報告沒意義，不歡迎賴清德總統來立法院報告。(記者邱德祥／攝影)

憲法法庭判決大多數國會改革修法違憲。國民黨立法院黨團昨舉行記者會表示，不屈服在賴清德總統淫威下，也不會配合「綠色大法官」要求的修法，無詢答的國情報告沒有意義，「不歡迎賴清德赴立法院報告」。

國民黨團總召傅崐萁說，10月25日是光復節，慶祝人民重回中華民國懷抱、歡欣鼓舞日子，憲法法庭2024年憲判字第九號判決卻將民有、民治、民享的共和國打回大清帝國；綠色大法官現形成為東廠，閹割中華民國人民權利，讓國會重回十八世紀。

傅崐萁表示，英國國會在1689年正式擁有國會聽證權、調查權，法國、美國也在1789年設置，義大利、德國及韓國則於二次世界大戰後成為健全國會，讓國會有能、人民有權，台灣卻在10月25日將中華民國再次打回到滿清帝國。

傅崐萁說，2024四年10月25日是中華民國的民主國恥日，15位不知廉恥的大法官將台灣打回「賴皇」親臨的登基典禮，閹割所有民主國家該有的權利；雖然立委權利雖遭大法官閹割，但國民黨團會堅持所有民主價值奮戰到底，不會屈服在賴清德淫威下，也不會依據綠色大法官的憲法判決要求修法，讓這部已經過立法院三讀通過的國會改革法案，成為全世界民主國家的名勝古蹟、歷史奇觀。

傅崐萁說，賴清德竟然還在宣揚旗下的綠色法官帶來的戰利品，得意洋洋表示要到立法院國情報告；國民黨嚴正表達，「不詢答的話，在家寫臉書跟直播就好，不用來立法院做政令宣導」，「無知、無恥的總統，我們不歡迎賴清德來報告」。

「民進黨乾脆修憲讓賴清德總統登基當皇帝…」國民黨立委羅智強表示，民進黨在釋憲後似乎覺得大法官已經替綠營沒收了立法院，態度不可一世，尾巴翹了起來，相當高傲，但要提醒民進黨，民主最重要的是權力制衡，賴清德僅獲約40%的選票、立院席次沒過半，代表人民不願見到一黨獨大的情形重演。

賴清德 大法官 國民黨

上一則

綠委邀立院秘書長報告 白委：為難周萬來 劍指韓國瑜

下一則

黑白集／批故宮蘭千山館寄存不公 涉詐綠委作賊喊捉賊

延伸閱讀

美再批准對台軍售 大陸國台辦：買武器買不來安全

美再批准對台軍售 大陸國台辦：買武器買不來安全
林濁水：改革頂多讓侏儒國會變矮子國會 綠嚇成這樣？

林濁水：改革頂多讓侏儒國會變矮子國會 綠嚇成這樣？
黑白集╱大法官自我背棄 雙少數當超級大總統

黑白集╱大法官自我背棄 雙少數當超級大總統
競逐台南市長 林俊憲辦後援會 陳亭妃諷不聽話

競逐台南市長 林俊憲辦後援會 陳亭妃諷不聽話

熱門新聞

美國護照。(取材自unsplash.com/@globalresidenceindex)

台美人護照出生地正名「台灣」30年 FAPA籲美廢「一中」政策

2024-10-27 09:27
74歲前總統馬英九在臉書分享自己數十年的捐血生涯。圖／取自馬英九臉書

馬英九捐血曝「1句話讓女兒流淚 」下場被周美青罵

2024-10-23 16:02
台灣小說家聶華苓昨天深夜辭世，享壽99歲。記者高彬原／攝影

台灣名作家聶華苓 99歲於愛阿華州辭世

2024-10-21 10:58
24歲「學霸」許姓美女網紅。（取材自小紅書）

神級家世學霸不倫大23歲人夫 台大教授父也擋不住

2024-10-17 02:24
謝姓男子涉嫌在美購買手槍，分解混進五金工具寄空運包裹來台，被美方攔截 查獲16枝制式手槍，刑事局拘提謝及收貨者共5人。記者李奕昕／翻攝

「美國醫師」寄16把制式手槍到台灣 混進五金工具被截

2024-10-21 14:34
將和中部裝甲586旅舉行聯兵旅對抗的南部機步333旅，昨深夜從高雄出發北上，50餘輛的CM-11戰車及八輪甲裝備坦克車，在高雄逛大街。記者劉學聖／攝影

成群坦克戰車深夜「逛大街」 引台灣民眾行注目禮搶拍

2024-10-28 13:04

超人氣

更多 >
李英愛罕見放閃 73歲老公最強逆齡：零皺紋震撼全網

李英愛罕見放閃 73歲老公最強逆齡：零皺紋震撼全網
9種罐頭食品 廚師、營養師：價值被低估

9種罐頭食品 廚師、營養師：價值被低估
好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸

好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸
好市多這款冷凍食品被召回 上周仍在售 恐遭細菌感染

好市多這款冷凍食品被召回 上周仍在售 恐遭細菌感染
擺脫便秘 醫生曝這3個簡單生活秘訣

擺脫便秘 醫生曝這3個簡單生活秘訣