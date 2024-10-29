批綠色大法官淪東廠 藍委：賴清德不用來立院政令宣導

國民黨立法院黨團28日針對釋憲案舉行記者會，總召傅崐萁(中)批評，無詢答的國情報告沒意義，不歡迎賴清德總統來立法院報告。(記者邱德祥／攝影)

憲法法庭判決大多數國會改革修法違憲。國民黨 立法院黨團昨舉行記者會表示，不屈服在賴清德 總統淫威下，也不會配合「綠色大法官 」要求的修法，無詢答的國情報告沒有意義，「不歡迎賴清德赴立法院報告」。

國民黨團總召傅崐萁說，10月25日是光復節，慶祝人民重回中華民國懷抱、歡欣鼓舞日子，憲法法庭2024年憲判字第九號判決卻將民有、民治、民享的共和國打回大清帝國；綠色大法官現形成為東廠，閹割中華民國人民權利，讓國會重回十八世紀。

傅崐萁表示，英國國會在1689年正式擁有國會聽證權、調查權，法國、美國也在1789年設置，義大利、德國及韓國則於二次世界大戰後成為健全國會，讓國會有能、人民有權，台灣卻在10月25日將中華民國再次打回到滿清帝國。

傅崐萁說，2024四年10月25日是中華民國的民主國恥日，15位不知廉恥的大法官將台灣打回「賴皇」親臨的登基典禮，閹割所有民主國家該有的權利；雖然立委權利雖遭大法官閹割，但國民黨團會堅持所有民主價值奮戰到底，不會屈服在賴清德淫威下，也不會依據綠色大法官的憲法判決要求修法，讓這部已經過立法院三讀通過的國會改革法案，成為全世界民主國家的名勝古蹟、歷史奇觀。

傅崐萁說，賴清德竟然還在宣揚旗下的綠色法官帶來的戰利品，得意洋洋表示要到立法院國情報告；國民黨嚴正表達，「不詢答的話，在家寫臉書跟直播就好，不用來立法院做政令宣導」，「無知、無恥的總統，我們不歡迎賴清德來報告」。

「民進黨乾脆修憲讓賴清德總統登基當皇帝…」國民黨立委羅智強表示，民進黨在釋憲後似乎覺得大法官已經替綠營沒收了立法院，態度不可一世，尾巴翹了起來，相當高傲，但要提醒民進黨，民主最重要的是權力制衡，賴清德僅獲約40%的選票、立院席次沒過半，代表人民不願見到一黨獨大的情形重演。