新聞眼/柯粉人數明顯遞減 考驗民眾黨凝聚力

民眾黨主席柯文哲涉入京華城容積率弊案遭羈押禁見至今，民眾黨27日號召群眾上街抗議司法不公，民眾黨公職和群眾一起戴或拿著柯文哲面具，要求賴政府放人。（記者邱德祥／攝影）

民眾黨主席柯文哲 因京華城案遭羈押將滿兩個月，台北地方法院排定本周四開延押庭。民眾黨認為柯被停押並不樂觀，定調長期抗戰、持續為柯爭取清白。不過，司法案件審理曠日廢時，如何凝聚支持者仍是首要考驗，也是民眾黨最大難題。

民眾黨在9月8日啟動首場街頭開講，並在全台各地啟動12場全國宣講，後來又加碼7場戶外開講活動、24場客廳會與座談會，號稱由下而上遍地開花，當中也不乏國民黨人士到場支持。但隨著檢方辦案時間拉長，活動現場人數與線上觀看人次，也被發現有逐漸「消風」的狀況。

時間回到首場集結活動，儘管外界事前並不看好，但根據民眾黨統計，當天湧入超過2萬名支持者，主持人也數度在台上更新人數；對比27日舉辦「賴政府搞什麼鬼」萬聖節 集會活動，面對媒體數度詢問現場人數，民眾黨會後僅透過文字回覆，活動現場超過6000人，到場人數明顯遞減。

此外，民眾黨結束第一階段宣講活動，27日定調為輕鬆諷刺的活動，儘管支持者配合萬聖節活動畫上鬼妝、手持橘色與黑色氣球 ，也有人戴上柯文哲面具表達支持，整場活動主軸仍未跳脫宣講模式，並且持續將砲口對準民進黨政府，相關論述也並未讓人耳目一新。

柯文哲過去常說，朋友要多敵人要少，要團結一切可團結的力量，如同民眾黨在國會扮演關鍵少數，強化在野勢力共推福國利民法案。隨著柯文哲被羈押日久，支持者信心似見動搖；如何增加友軍、拉長戰線，考驗民眾黨決策階層的智慧。