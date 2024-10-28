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綠營邀立院秘書長周萬來報告 藍營疑私設刑堂

台灣新聞組／台北28日電
立法院秘書長周萬來。(本報資料照片)
立法院秘書長周萬來。(本報資料照片)

國會改革法案多數遭大法官判決違憲，立法院司法及法制委員會28日邀請立法院秘書長周萬來報告，民進黨立法院黨團磨刀霍霍，祭出甲動；國民黨團首席副書記長王鴻薇表示，若民進黨立委只想修理周萬來和立法院長韓國瑜，就是私設刑堂。

周萬來28日將列席司委會「國會行使職權之困境與未來」專題報告並備詢。周萬來在報告中指出，基於行政幕僚立場，在憲法法庭2024年憲判字第9號判決出爐後，各黨團及立委若認為未來仍有採取修法的必要，會配合處理相關行政支援工作。

民進黨團28日維持甲動應戰，黨團幹事長吳思瑤重申，針對因釋憲判決失其效力的法律條文，立法院應啟動立法院職權行使法相關修法來補正，這是朝野各黨的責任，歷次釋憲都是如此，只要涉及立法院法律的都要啟動修法工程，民進黨團會快速研議、充分準備。

國民黨團將在立院議場前舉行記者會，抨擊大法官「閹割立法院、憲政體制崩毀」。王鴻薇表示，不會動員黨團成員到司法法制委員會對抗民進黨團，如果民進黨團安分守己，依照規矩質詢周萬來，他們便不會有特別動作。

王鴻薇表示，國民黨團不會預設立場，但會隨時備戰，做好充分準備。不過，綠營若想乘勝追擊繼續羞辱在野黨、藉此機會圍攻周萬來，藍營黨團三長、黨籍立委不排除立刻前往司委會關切、「聲援」周萬來，絕不容許民進黨在釋憲案後繼續為難周萬來與韓國瑜。民眾黨團則表示，將持續推動修法；至於是否再度與國民黨團聯手合作，尊重國民黨團內部程序。

民進黨 國民黨 韓國瑜

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