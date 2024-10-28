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柯文哲延押庭31日召開 6000小草高喊「賴清德放人」

記者林銘翰／台北28日電
民眾黨27日舉辦「賴政府搞什麼鬼」萬聖節集會，痛批「賴政府各種鬼故事」。有支持者戴上柯文哲面具，高喊「賴清德放人」，柯妻陳佩琪（中）在台下頻頻拭淚。(記者邱德祥／攝影)
民眾黨27日舉辦「賴政府搞什麼鬼」萬聖節集會，痛批「賴政府各種鬼故事」。有支持者戴上柯文哲面具，高喊「賴清德放人」，柯妻陳佩琪（中）在台下頻頻拭淚。(記者邱德祥／攝影)

台北地檢署偵辦京華城案，檢方認定台北市前市長、民眾黨主席柯文哲涉犯違背職務收賄、圖利等罪，聲請延長羈押，台北地方法院排定31日召開延押庭。民眾黨立法院黨團總召黃國昌27日說，本次審理延押庭的法官，跟上回裁定羈押柯文哲是同一人。言下之意，對結果不樂觀。 

民眾黨27日下午在中正紀念堂旁舉行「賴政府搞什麼鬼」萬聖節集會，黨籍立委黃國昌等人助講，還有國民黨前立委蔡正元、網紅「館長」陳之漢等出席，柯文哲妻子陳佩琪、胞妹柯美蘭低調現身，未上台發言。陳佩琪在台下頻頻拭淚，並向支持者鞠躬表示感謝。

活動從下午1時30分開始，約在下午5時10分畫下句點，民眾黨統計現場超過6000人，主要頻道在線人數則突破5.5萬人。

黃國昌強調，對於賴總統的獨裁政府，民眾黨一步都不能讓，否則台灣的民主法治，未來會被民進黨敗光。他一度哽咽，談及柯文哲曾經告訴他：「柯文哲可以被犧牲，民眾黨不能被犧牲。」不過自己當場回覆「我們大家都不許你被犧牲」，如果放手讓柯文哲被犧牲，明天會是誰？後天又會是誰？面對專制獨裁的政府，民眾黨一寸都不會讓，只有戰鬥、戰鬥、再戰鬥。他隨後帶領支持者高喊「賴清德放人」。

黃國昌指出，8月30日檢調搜索民眾黨中央黨部、柯文哲住家及其辦公室，9月5日柯文哲正式被羈押禁見，請問一路搜到今天，到底搜到什麼東西，相信所有人都有相同的疑問，至今也仍然不敢起訴柯文哲。

他批評，檢方聲稱柯文哲違背職務收受貪汙，「該搜的都給你搜了，什麼都沒有搜到」，結果現在的搞法是押人取供，18年前有人跟台灣人民說，如果有證據就起訴，押人取供侵害人權，如今用40％的選票當上總統，完全忘了台灣的民主自由如何走來，賴總統正在用行動告訴人民，就是要獨裁專制，要不然你要怎樣。

柯文哲 賴清德 國民黨

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