競逐台南市長 林俊憲辦後援會 陳亭妃諷不聽話

立委林俊憲（右）溪北宗教後援會27日成立。(記者謝進盛／攝影)

賴清德 總統8月要求黨內現階段不要談2026縣市長選舉，南市各陣營仍鴨子划水。賴系立委林俊憲27日成立溪北宗教後援會，市長黃偉哲、正副議長都出席；立委陳亭妃27日於麻豆總爺藝文中心辦第7場親水萌樂園活動，互別苗頭意味濃。

林俊憲溪北宗教後援會由新營太子宮主委許清標、南市前議長賴美惠、後壁泰安宮總主委王子豪、新營產業園區協進會理事長魏千芸等人身兼後援會主要幹部，以溪北地區宮、廟聯合組成，在新營太子宮席開近500桌、5000人參加，凍蒜聲不歇；市長黃偉哲、立委郭國文、議長邱莉莉、副議長林志展及近20名黨籍議員站台。

林俊憲說，從政、甚至參選下一任市長這條路上，會繼續秉持賴清德總統兼主席清廉、勤政、愛鄉土的精神；他特別說27日是「純粹廟會相挺、非選舉造勢活動」。

陳亭妃尚無角逐下屆市長的後援組織，她持續辦「妃妃姐姐親水萌樂園」的親子 活動，吸引大批親子參加。