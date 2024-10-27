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國會調查權違憲 林濁水：大法官鼓勵立院玩假球

記者周佑政／台北27日電
民進黨前立委林濁水表示，憲法法庭判決立法院通過的法案中所有的強制手段都是違憲，是鼓勵立法院玩假球。（本報資料照片）
民進黨前立委林濁水表示，憲法法庭判決立法院通過的法案中所有的強制手段都是違憲，是鼓勵立法院玩假球。（本報資料照片）

憲法法庭25日判決國會改革法案多數條文違憲，其中國會調查權部分違憲。前民進黨立委林濁水表示，憲法法庭判決立法院通過的法案中所有的強制手段都是違憲。換句話說，大法官們鼓勵立法院玩假球，禁止玩真球。

林濁水在臉書表示，本來正正經經為國會聽證調查權修法將貢獻很大，但藍白借機胡亂拼湊一大堆亂七八糟的，被大法官判違憲，很應該。

林濁水表示，法庭方面，果如所料，不敢像民進黨一樣硬擋國會調查權，但用抽掉藐視國會罪的所有條文，讓調查權空洞化。「很會玩，但是很不光明正大。」

林濁水表示，據釋字585號解釋，調查權可以對違反協助調查義務者「施以合理強制手段」。但是現在憲法法庭判決立法院通過的法案中所有的強制手段都是違憲。厲害！正式判決585「部分解釋違憲」。取消「施以合理強制手段」的結果，調查聽證權變成了虛晃一招。換句話說，大法官們鼓勵立法院玩假球，禁止玩真球。

此外，林濁水表示，2004年自由派學者出身的大法官許宗力，突兀地放棄自由派學者主張三權分立制衡反對五權分治互維的孫文論述立場，而在585解釋的部分不同意書中強調他對585肯認立法院有歐美的完整國會調查權「礙難同意」。到了2018他又完全背棄他在2004的立場。發表「大法官的司法積極主義如何形塑台灣的自由民主憲政秩序」對585解釋讚不絕口，認為肯認立法院歐美的完整國會調查權，推動憲法進步，太偉大了。這宏文直到10月25日還po在憲法法庭的網站上。

林濁水說，現在許宗力當審判長推出的憲法裁判，再背棄2018的「司法積極主義」的主張，背棄自由派學者的傳統信念，徹底掏空國會調查權，回歸孫文的怪論怪體制。

林濁水表示，於是乎，在許宗力持續不斷地自我背棄再自我背棄，又繼續自我背棄之下，備受民進黨立院黨團總召柯建銘稱讚為偉大的憲法判決出爐。於是台灣立法院離正常西方民主國家的體制愈來愈遠，國會體制愈成為獨一無二的民主怪胎了。

林濁水說，「非把孫文搶過來當自己祖宗牌崇拜不可的黨還算民主進步黨嗎。還沒有放棄初衷，還熱愛民主的黨員大家加油了」。

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