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NCC等三大人事案 藍：不會拒審但要嚴審

台灣新聞組／台北27日電
大法官針對立委職權行使法釋憲，國民黨立院黨團26日舉行記者會，批評釋憲案弱化了立法院，閹割了台灣民主。(記者曾吉松／攝影)
大法官針對立委職權行使法釋憲，國民黨立院黨團26日舉行記者會，批評釋憲案弱化了立法院，閹割了台灣民主。(記者曾吉松／攝影)

憲法法庭宣判國會改革修法幾乎全部違憲，朝野下一個決戰場在司法院大法官、國家通訊傳播委員會（NCC）、考試院等三大人事案。在野陣營26日表示，從未擱置人事同意案，反而是民進黨立院黨團從未將人事案排進議程。國民黨內指出，國民黨不會拒審大法官人事案，但絕不背書，主動甚或併案排審，一旦進入審查程序，就是「嚴審」，7位新任大法官被提名人砍到1人不剩，民進黨也不要訝異。

國民黨內指出，不敢面對三大人事案的一直是民進黨，考試院和司法院人事案在立院院會，NCC人事案在交通委員會。憲法法庭針對國會人事同意權做出合憲、違憲的宣判後，請民進黨下周就在院會提案排審，一切照程序來。NCC委員人事案一直在交通委員會，藍白不排審，民進黨的召委為何也不敢動？

黨內指出，特別是考試委員的人事案，立法院已提醒，若人事案遲不通過，目前考試院會議的權宜作法，有嚴重的適法性問題，民眾黨團日前已提案，將考試委員切割先審，朝野協商時，在野黨也都同意盡速排審，但民進黨團認為應併同NCC、司法院人事一併審查，協商破局。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤26日表示，民進黨團將依據釋憲結果，近日就會提出院會排審、朝野協商要求，也呼籲在野黨尊重釋憲結果，即刻行使國家通訊傳播委員會、考試委員、大法官的人事同意權。

針對釋憲結果，立法院秘書長周萬來26日送交司委會的專題報告特別指出，未來院會或委員會有關同意權審查程序，將以未經宣告違憲的新規定運作。

黨團表示，未違憲部分包括，交付全院委員會或相關委員會審查，自交付審查之日起，期間不得少於1個月，且應於審查過程中舉行公聽會，邀集相關學者專家、公民團體及社會公正人士共同參與審查，並應於院會表決之日10日前，擬具審查報告。

國民黨團書記長林思銘表示，民進黨團如果真的在意3大人事案，對於賴清德政府提出的人選有信心的話，就應盡快提出相關的審查時程，然後請立法院長韓國瑜召集朝野協商。

林思銘強調，國民黨團從來沒有阻擋人事案的審查，未來在審查過程中，國民黨團一定會嚴格審查，若有不適任的被提名人，也一定會予以否決，要求總統府、行政院再提出合適的名單。

國民黨內直言，依目前朝野對立氣氛，一旦大法官人事進入實質審查程序，照新規定該有的程序1個不會少，也將要求被提名人針對釋憲結果及國會改革等進行表態，嚴審人事，如果最後審到1人不剩或只剩1人，也不是不可能的事。

民眾黨立委張啓楷表示，若民進黨團不排議程，不排除與國民黨一起排議程，若可以還是會以每次協商提出考委人事權排審為主，盼透過協商能順利解決。

立院3人事案卡關 製表／蔡晉宇
立院3人事案卡關 製表／蔡晉宇

民進黨 國民黨 大法官

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