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釋憲不同意見書：藐視國會裁罰有必要 國情報告無違憲之虞

記者蕭白雪／台北27日電
憲法法庭25日宣判國會改革法部分違憲，司法院長許宗力（後排中）、大法官詹森林（後排左五）、張瓊文（後排左六）、蔡烱燉（後排左七）、許志雄（後排右七）、黃瑞明（後排右六）、黃昭元（後排右五）等7名大法官31日任期將屆滿，與其他大法官均出席憲法法庭說明。（記者潘俊宏／攝影）
憲法法庭25日宣判國會改革法部分違憲，司法院長許宗力（後排中）、大法官詹森林（後排左五）、張瓊文（後排左六）、蔡烱燉（後排左七）、許志雄（後排右七）、黃瑞明（後排右六）、黃昭元（後排右五）等7名大法官31日任期將屆滿，與其他大法官均出席憲法法庭說明。（記者潘俊宏／攝影）

大法官針對國會改革法案重點全判決違憲，包括總統赴立法院的國情報告、對立法院調查權都設下重重限制，有大法官提出不同意見；認為總統國情報告多數合憲的詹森林大法官更指出，多數大法官的意見，引發總統與立法院間緊張關係，已屬不必，恐使大法官被捲入政治漩渦，更是憾事 。

詹森林大法官在不同意見書中指出，台灣總統並非只是虛位元首，憲法及增修條文賦與總統許多重大行政權，雖未直接課予總統應對立法院負責的憲法義務，仍可立法落實聽取總統國情報告，實踐有權即有責的政治常識及貫徹權利分立與制衡。

詹森林並以總統就職演說為例，雖非憲法或增修條文明定的新任總統義務，但多年來可稱之為憲政慣例。他指出，新任總統就職後，一定期間內，向立法院送交國情報告、赴立院進行國情報告，有何違憲之虞？違憲判決有無徒增大法官過度介入政治紛爭之嫌？

張瓊文大法官也對總統國情演說部分提出不同意見。她指出，我國憲政實務情況從前總統李登輝曾數度至國民大會進行國情報告，修憲後改由立法院聽取國情報告之20餘年間，未曾有總統至立法院進行國情報告，其因素多為各黨派政治考量。或顧慮成為總統表演舞台，或擔心反對黨為難總統，將宣告性、儀式性的國情報告轉換成真槍實彈的質詢，有害總統之崇高地位及尊嚴。

兩憲政機關短兵相接，尚未建立慣例，難以預料事前事後將迸出多少火花，多數意見在本次修正條文的湍急河流中撐篙行船，特別顯得小心翼翼，是否有必要，就留予後人說了。

張瓊文對於調查權部分的判決也未全面接受，她直言「全面性無分別的否定立法院行使調查權得要求人民提供相關文件、資料及檔案之見解 ，本席頗不贊同」。不少法界人士都批評，大法官此次對國會調查權設下的限制，比過去更多，根本是不進反退。

朱富美在不同意見書中指出，立法委員透過調查聽證或聽證程序，可履行多項關鍵職責，如監督施政、瞭解行政部門是否撙節並有效執行預算等。出席聽證會之行政首長或政府人員，如明知而故意為虛偽陳述，影響、阻礙國會對於重要施政之監督或議決法律案、預算案之決定，對國家社會造成之損害及影響，可能遠超過傷害罪、詐欺罪等司法個案偽證對司法權正確行使之危害，刑罰手段屬適當且必要手段。

大法官 預算 詐欺

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