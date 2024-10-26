新聞眼╱認同中華民國史實 從光復節開始

25日是光復節79周年，賴清德 總統紀念古寧頭戰役75周年，他表示，中華民國 在台澎金馬落地生根75年，古寧頭不僅是軍事勝利的象徵，更代表保家衛國的決心，台澎金馬寸土不讓。

於此同時，國民黨 主席朱立倫及學界向賴總統喊話呼籲恢復光復節為國定假日，促賴總統正視中華民國的歷史事實。

光復節有如母親的臍帶，連結中華民國和台灣，從這天起，台灣人民脫離了殖民統治時代的不公不平，也搖身一變成戰勝國的一省。不過，在許多信仰台灣獨立的人眼中，光復節並非光復，而是台灣淪陷日，此後也非脫離日本統治，而是中華民國的再殖民，而這也成為民進黨在選舉時的主調之一，必須切斷光復節這條臍帶，否則無法建構強而有力的台獨史觀，操作國家認同，以賺取政治紅利。

國家塑造歷史記憶、人民向心力的方式有很多種，大型慶祝活動、國定假日是最常見手法之一，民進黨執政以來推動去中化，削弱中華民國和台灣的連結，首當其衝的就是光復節，陳水扁執政時取消光復節放假，蔡英文執政後也不紀念，淡化光復節的意義，但歷史是不容抹滅的。

賴總統以團結台灣為目標，在國慶談話正視中華民國113年歷史、承認辛亥革命創建中華民國，被視為向中華民國派的光譜靠攏，獲得不少肯定，既然要爭取更大的認同、揮別過往「務實台獨工作者」的影子，就應重新連結起光復節這條臍帶。

前總統馬英九願意正視過往國民黨統治下的錯誤，為228事件道歉數10次，試圖團結台灣，是很好的示範。身為中華民國總統，賴清德須以中華民國憲法為依歸，站在中華民國的立場詮釋歷史，縱然這塊島嶼的人們對於光復節有不同的歷史記憶，但努力以中華民國最大公約數團結國家社會，是全民總統不可迴避的責任。

賴總統究竟是真心擁抱中華民國？還是只想借殼中華民國？最好的證明方式，就從正視光復節的意義做起。