我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

男主內女主外 華爾街女性背後有「家庭煮夫」付出

碧昂絲為賀錦麗站台 川普形容美國是「世界垃圾桶」

北檢聲請延押柯文哲 帳房許芷瑜滯日被通緝

台灣新聞組／台北26日電
台北地檢署偵辦京華城案，檢方認為柯文哲（左）私人帳房「橘子」許芷瑜尚未到案，恐有串滅證之虞，25日向法院聲請延押。(本報資料照片)
台北地檢署偵辦京華城案，檢方認為柯文哲（左）私人帳房「橘子」許芷瑜尚未到案，恐有串滅證之虞，25日向法院聲請延押。(本報資料照片)

台北地檢署偵辦京華城容積率案，25日聲請延押民眾黨主席柯文哲、台北市前副市長彭振聲，理由為與同案被告供述不一，且柯文哲私人帳房「橘子」許芷瑜等共犯、證人尚未傳喚、到案，仍有串、滅證之虞；北院排定柯、彭分別於本月31日、28日下午開庭。

許芷瑜今年5月先出境日本，8月27日赴台，又於同月29日，也就是檢廉對京華城案發動第一波搜索，再度飛往日本至今未歸，25日正式對她發布通緝，將函請外交部領事事務局廢止、註銷其護照。

北檢指出，偵辦期間檢方持續透過友人策動，呼籲許芷瑜赴台說明經手柯文哲金流案情，卻遲無回應。北市議員則爆料，有人疑似在大阪通天閣看到許，許父受訪也說兩人很久沒聯絡。

北檢表示，柯文哲羈押期限至11月5日，涉犯違背職務收賄、圖利等罪，依現有事證足認有勾串共犯或證人可能。全案重要被告許芷瑜滯留境外，且仍有柯任市長時期舊屬及相關證人未傳喚到案，考量柯雖卸任仍具一定實質影響力，足以勾串尚未到案共犯或證人，若未延押恐使案情隱晦不明，難以有效追訴。

彭振聲羈押期至11月1日，涉犯圖利及公務員財產來源不明等罪，依目前偵查事證疑有滅證情事，且與共犯間供述不一致，還有證人未傳喚，與柯文哲同有勾串共犯或證人之虞。

曾為北市都發局副總工程司的台北市議員應曉薇助理吳順民，25日在檢方同意具保停押下，北院裁准500萬交保及限制出境、出海，結束為期57天的羈押，成為全案首位交保的在押被告。

檢方目前已對柯文哲、彭振聲、沈慶京、應曉薇4人聲請延押。檢方另提訊柯文哲大帳房李文宗、鼎越開發前董座朱亞虎，並二度傳喚基隆市副市長邱佩琳，釐清柯文哲及民眾黨政治獻金疑雲，但邱女請假，擇日再訊。

柯文哲 日本 通緝

上一則

出入不當場所…「食藥署之花」傳酒店兼差 被記1大過2小過

下一則

新聞眼╱認同中華民國史實 從光復節開始

延伸閱讀

柯文哲帳房「橘子」遭通緝 台外交部證實已註銷護照

柯文哲帳房「橘子」遭通緝 台外交部證實已註銷護照
柯文哲遭聲請延押 黃國昌批雙標

柯文哲遭聲請延押 黃國昌批雙標
京華城案 應曉薇助理吳順民交保限制住居

京華城案 應曉薇助理吳順民交保限制住居
北檢聲請延押柯文哲、彭振聲 有串、滅證之虞是主要理由

北檢聲請延押柯文哲、彭振聲 有串、滅證之虞是主要理由

熱門新聞

24歲「學霸」許姓美女網紅。（取材自小紅書）

神級家世學霸不倫大23歲人夫 台大教授父也擋不住

2024-10-17 02:24
台灣小說家聶華苓昨天深夜辭世，享壽99歲。記者高彬原／攝影

台灣名作家聶華苓 99歲於愛阿華州辭世

2024-10-21 10:58
74歲前總統馬英九在臉書分享自己數十年的捐血生涯。圖／取自馬英九臉書

馬英九捐血曝「1句話讓女兒流淚 」下場被周美青罵

2024-10-23 16:02
高雄壽山動物園出現一群孔雀躺在地上動也不動，遊客以為孔雀集體暴斃急忙通報。圖／高市觀光局提供

高雄動物園孔雀集體倒地 遊客嚇壞通報 園方：做日光浴啦

2024-10-20 10:27
謝姓男子涉嫌在美購買手槍，分解混進五金工具寄空運包裹來台，被美方攔截 查獲16枝制式手槍，刑事局拘提謝及收貨者共5人。記者李奕昕／翻攝

「美國醫師」寄16把制式手槍到台灣 混進五金工具被截

2024-10-21 14:34
民眾黨立委黃國昌。(本報系資料照)

誹謗黃國昌硬上女學生不認罪 周玉蔻哭：像小螞蟻被輾壓

2024-10-21 11:41

超人氣

更多 >
22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立

22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立
70歲退休族擁20萬現金 財務顧問建議4生財方式

70歲退休族擁20萬現金 財務顧問建議4生財方式
新研究：美國飲用水含砷問題 威脅數百萬人心臟健康

新研究：美國飲用水含砷問題 威脅數百萬人心臟健康
5.6萬人說讚的除草神器 省去背痛、關節痛煩惱

5.6萬人說讚的除草神器 省去背痛、關節痛煩惱
領養來美數十年 數萬人無美國籍「非法居留」恐遭驅逐

領養來美數十年 數萬人無美國籍「非法居留」恐遭驅逐