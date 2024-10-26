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黑白集／減碳新目標 政治人物亂開支票 都是吃不到的狗骨頭

黑白集
賴清德總統日前主持氣候變遷對策委員會第二次會議，表示明年將提2032年減碳新目標。(圖／總統府提供)
賴清德總統日前主持氣候變遷對策委員會第二次會議，表示明年將提2032年減碳新目標。(圖／總統府提供)

賴總統又端新口號，明年將提2032年減碳新目標，推動深度節能方案，預計4年省8％用電。但擺在眼前的事實是，2025年綠能占25％的目標已跳票，賴清德仍面不改色地關掉核三電廠；根本不在乎減碳，卻又大聲喊出減碳目標。他拋出的，只是根吃不到的狗骨頭！

還是蔡英文「聰明」，把非核家園目標設在她卸任後的次年；這樣，達不達標就是「後人」的事，誰能奈何她？可惜，這招已被蔡英文玩殘，賴政府只好自詡「以負責任的八年」為目標。問題是，賴清德也得連任才有八年可談；但他連眼前四年的糾結都不願解決，把問題丟給未來，顯然輕鬆得多。

台灣人民喜歡解讀政府政策，官員便將計就計，不斷有意無意地丟出東西讓大家去追。一番尋尋嗅嗅之後，狗骨頭到底有什麼滋味，也只能人云亦云。而經過時間的銷融，最後全都隨著疲憊的記憶消散在空氣中。

例如，賴清德在行政院長任內，曾風風火火推動全台1萬多輛公車要全改為電動車；但7年過去，電動化公車只有1成許。至於2035年新機車全面電動化，2040新汽車全面電動化，這些宣示恐怕連他自己都忘了吧！

聰明的人民，不必每天在政治人物的口水中翻找意義，那是吃不到的狗骨頭。重要的，是檢視他們是否誠實面對當下問題。

減碳 賴清德 蔡英文

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