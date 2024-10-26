新聞評論／大法官棄守憲法 哈腰幫執政者逃避監督

憲法法庭針對國會改革法案做出釋憲判決，關鍵條文大多違憲。總統府發言人郭雅慧表示，總統尊重憲法法庭對釋憲案的判決結果。（圖／總統府提供）

大法官 25日就「國會改革法案」釋憲案作出判決。一如外界預期，大法官對執政黨百般逢迎，不僅讓賴總統享有國情報告的完全掌控權，對國會監督施政的機制則全部判決違憲，更為官員可在國會說謊背書。本屆大法官不僅棄守憲法守護者角色，更搖身變成協助掌權者違法濫權、逃避監督的鐵衛。

賴清德大選時曾表態，稱「總統有義務應立院要求，到國會進行國情報告」。但他當選後卻態度丕變，藉由大法官之手擋下國情報告，並要求國會先修憲才能要求總統國情報告常態化，姿態倨傲。憲法增修條文明訂，「立法院每年集會時，得聽取總統國情報告」。大法官這回更藉機墊高門檻，強調立法院只能「被動」聽取，總統要不要去、報告主題為何，完全由總統決定，立法院邀請也沒用。

這樣的釋憲結果，凸顯執政黨無意改革，更藉大法官之手將憲法當成鞏固權力的工具。說穿了，大法官根本無意「恪遵憲法」，卻是想方設法讓憲法「恪遵黨的意志」，何其可悲！

從年初大選結果，可知國會改革是全民的共識。無論是總統國情報告、國會調查權、人事同意權、藐視國會罪等規定等，都是多數民主國家施行多年的制度，即連黨外時期的民進黨 也極力主張「強化國會監督」。如今，民進黨在國會不敵在野黨，卻狡猾地藉由大法官之手將它擋下。蔡政府八年，前瞻建設、疫苗採購、超思進口蛋等事件一再暴露政府濫用公帑；更有甚者，官員不時在立院反質詢，並拒絕提供相關資料，都使國會監督機制對政府監守自盜失去著力之處。如今，大法官卻判決「藐視國會罪」違憲，又斬斷國會調查權的相關手段，連追究官員在聽證會上作「偽證」的責任都判決違憲，等於為官員在國會說謊敞開大門。

扁政府時期，大法官曾作出立法院「有調查權」的解釋；如今，賴政府的大法官卻重新設下層層限制。這不是倒退是什麼？尤其，大法官對國會成立調查專案小組行使調查權與調閱權都判決違憲，等於讓在野黨為調查鏡電視、超思蛋等任務難以為繼。為遮掩綠營弊端，大法官扭曲到這種地步，等於在抹殺自己存在的必要性。

美國前總統川普之貿易顧問納瓦羅，因拒絕配合國會大廈案的調查，被依「藐視國會罪」判刑四個月，入獄服刑。川普的資深顧問班農同樣因藐視國會罪遭判刑，7月已入監服刑。反觀中華民國 大法官，卻稱藐視國會罪「違憲」，難不成美國的法治還遠不如台灣？民主政治是責任政治，人民透過民選的立委監督政府。若總統到國會報告施政可以隨他高興，若官員在國會可以任意撒謊，台灣跟對岸的專制集權政府有何差異？

從受理此案開始，到有沒有急迫性危害的處分，大法官一路走來都在處處護航執政黨。如此向民進黨表態效忠的憲法法庭，難怪公信力盡失。包括司法院長許宗力在內，有七位大法官任期本月即將屆滿；過去八年，從不當黨產條例、軍公教年改條例、死刑是否違憲等具高度政治性的釋憲案，這群大法官永遠選擇「站在掌權者那方」，為執政黨各種便宜行事的手段背書。他們守護的是中華民國的憲法，還是執政黨的利益，已昭然若揭！

原應扮演中華民國憲法守護神的大法官，如今變成匍匐在權力腳下的奴僕。原應是節制各種權力的憲法，如今被扭曲成唯民進黨是尊，他們為執政黨擦脂抹粉，對權貴鞠躬哈腰。這群忘卻自己靈魂的大法官，正是民進黨毀憲亂政的最大幫凶。