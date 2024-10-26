釋憲出爐 6大國會改革幾乎全違憲 在野批憲政恥辱

國會改革釋憲案 製表／林孟潔、王宏舜、蕭白雪

立法院修正立法院職權行使法並新增刑法藐視國會罪，引發擴權爭議，民進黨 立法院黨團、行政院、總統與監察院皆聲請法規範憲法審查，憲法法庭昨趕在包括司法院正、副院長在內等7名大法官 卸任前判決，宣示立院委員會設調查專案小組、要求總統到立院國情報告等關鍵條文違憲，即起生效。

這次釋憲爭議包括聽取總統國情報告、聽取報告與質詢、人事同意權行使、調查權、聽證權、藐視國會罪六大部分，幾乎都違憲。但關於「不得反質詢」規定，因無立法理由參考，且被質詢人不得反質詢乃理之當然，憲法法庭認不違憲。

民進黨立法院黨團對立職法全部43條條文與刑法藐視國會罪全聲請釋憲，但有14條條文並未被實質聲請審查，而是因黨團主張立法程序違憲。若以項次計，憲法法庭宣告合憲者共15項、部分合憲9項，全部違憲為17項、部分違憲4項，但合憲者「較重要」的只是規定「不得反質詢」。

憲法法庭認為，條文實質討論的時間甚短，且議場混亂，二、三讀採「舉手表決」，立法非無瑕疵，但這屬於國會議事自律範疇，人民可從各黨團立場來辨識表決意向，未違憲。

至於要賴清德 總統赴立院國情報告且「即問即答」，憲法法庭認為，總統和立委都是直選產生，各自對人民負責任，總統不對立法院負責。憲法增修條文雖賦予立法院聽取總統國情報告的權限，但僅得「被動聽取」。

「質詢」部分，憲法法庭認為，行政院固然要依憲法對立院負責，但兩院無從屬關係，增修條文明定立委於「開會時」才有向行政首長質詢之權，「被質詢人」僅限於行政院院長及各部會首長，但質詢權也應受相應限制，如果是立院各委員會會議，行政院各部會首長及所屬公務員到會備詢，立委僅享有「詢問權」。

目前NCC、考試委員和大法官人事都卡關，憲法法庭明確表示，總統、立法院都有依憲法規定忠誠履行人事提名權與同意權的義務與責任，不得消極不行使、破壞憲政體制。

憲法法庭雖肯認國會有調查權，但立法院各委員會設置調查專案小組違憲，這也意味先前成立鏡電視、進口雞蛋調查專案小組得停擺，須由院會決議成立的調查委員會才能續行審查。立法院為議案可舉行公聽會與聽證會，但人民沒有配合立法院行使職權的義務，民眾可自行斟酌是否出席，立院不得對出席調查程序或聽證會的人民科處罰鍰。

至於藐視國會罪，憲法法庭認為政府人員若不履行憲法義務，是政治責任問題，用刑罰來處罰不符最後手段性要求，判違憲。

昨天包括總統府、行政院和監察院都表示，尊重釋憲結果。賴清德總統在臉書表示，他願意依照憲法法庭最新判決意旨，並在立法院朝野黨團具共識前提下，就總統的憲法職權，赴立法院進行國情報告，在國家最高立法機關，向全體國人報告國家發展情勢。

國民黨立法院黨團書記長林思銘表示，對綠油油大法官判決無法同意，表達最強烈抗議，把國會牙齒都拿掉，如何發揮監督功能？這次「憲政危機」是中華民國憲政史上一大恥辱。民眾黨團總召黃國昌表示，這次判決給所有行政官員一塊免死金牌，未來大家在國會時，能混就混，反正不用承擔法律責任。