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得了便宜還賣乖…賴清德願赴立院國情報告 在野批矯情

台灣新聞組／台北26日電
總統府表示，賴清德總統願依照憲法法庭最新判決意旨，並在立法院朝野黨團具共識前提下，就總統之憲法職權，赴立法院國情報告，國民黨團首席副書記長王鴻薇（圖）批矯情。（本報資料照片）
總統府表示，賴清德總統願依照憲法法庭最新判決意旨，並在立法院朝野黨團具共識前提下，就總統之憲法職權，赴立法院國情報告，國民黨團首席副書記長王鴻薇（圖）批矯情。（本報資料照片）

國會改革法案釋憲案出爐後，總統府表示，賴清德總統願依照憲法法庭最新判決意旨，並在立法院朝野黨團具共識前提下，就總統之憲法職權，赴立法院國情報告。國民黨團首席副書記長王鴻薇批矯情，民眾黨團總召黃國昌則表示，不歡迎過場作秀。

憲法法庭稱，基於民意政治與責任政治要求，直接民選產生的總統與立法院應各自對人民負政治責任，但雙方無權力從屬關係，總統不對立法院負責，立法院沒有直接向總統問責的憲法權限。

總統為憲法機關，憲法法庭指總統的地位和職權應該由憲法規定，除了憲法明文規定或授權外，立法院不能「制定法律」課予總統憲法所無或是增加憲法所無的義務。

憲法法庭判決後，立職法「每年集會時邀請總統至立法院進行國情報告」規定限縮合憲，亦即立法院的邀請對總統無拘束力，其餘新增條文都違憲。

國民黨立委翁曉玲表示，昨天的判決意旨認為賴清德沒有到立院做國情報告的義務，就算立委提出要求，也可以拒絕不來；同時就算邀請賴清德來，也不可以限定報告範圍，所以可以不就國家大政方針進行國情報告。總統府說法是「得了便宜還賣乖」，若有誠意何必釋憲？

王鴻薇說，總統府說法很矯情，賴清德選前承諾要來國情報告，結果等到憲法法庭做出完全有利判決，「你把立院痛毆之後，然後說好啦，我們來做朋友」。

賴清德 國民黨

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