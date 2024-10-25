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政府帶頭推深度節能 賴清德：明年提2032減碳新目標

台灣新聞組／台北25日電
賴清德總統主持氣候變遷對策委員會第二次會議，經濟部次長連錦漳提出「深度節能行動方案」，由公家單位帶頭，分三階段推動節能計畫。(圖／總統府提供)
賴清德總統主持氣候變遷對策委員會第二次會議，經濟部次長連錦漳提出「深度節能行動方案」，由公家單位帶頭，分三階段推動節能計畫。(圖／總統府提供)

國家氣候變遷對策委員會第二次會議昨天登場，召集人賴清德總統表示，明年1月要在第三次會議時提出台灣2032年的減碳新目標，進一步凝聚共識。

環境部長彭啓明昨天在會議中提出「第一次委員會議列管事項辦理情形」及「公部門永續長聯盟推動進展」報告，經濟部次長連錦漳則針對「深度節能行動方案」報告。

賴總統表示，未來深度節能推動，需要能源技術服務（ESCO）的參與，政府會與產業合作，提出投資獎勵、投資抵減、政府補助等方法，協助產業節能；也會與保險壽險業者合作，推動ESCO機制，提供資金幫助改善設備、改進生產流程，節省下來的電費再回饋到投資方；收取的保費將用於國家建設，形成良性循環經濟。

連錦漳提深度節能行動方案，政府將由公家單位帶頭，分三階段推動節能計畫，目標在2027年前節省206億度電，相當於全台8%的用電量，也相當於八座台中三號燃煤機組年發電量，減碳量約1018萬噸，並促進3266億元(台幣，以下同)節能投資。

賴總統說，世界各國將提出下一期2035年的第二版國家自定貢獻（NDC），台灣一定要和世界同步。全球面臨愈來愈嚴峻的氣候變遷，必須團結力量，「我們也願意和包括中國在內的世界各國，持續加強合作，共同面對氣候變遷的挑戰」。

彭啓明上任後曾表示，2032年減碳目標增至40%。他昨天說，國際減碳目標都是設定五年一次，台灣每年都會計算，但總統與行政部門「以負責任的八年」，設定2032年為目標，以終為始，「不過現在這個數字還沒辦法告訴大家，若差距很大，就是在開支票」。

賴總統也提出，中央政府要以身作則，年度中央政府總預算應逐年提升適度比率進行綠色採購，政府設定的目標是2030年，要提升到10%，他認為可進一步討論達更高比率。

民眾黨立委張啓楷表示，台灣近幾年的碳排不減反增、成效不彰，原因是政府關閉核電廠、增加火力發電，成績根本不及格。國民黨立委李彥秀也批評，明年度政府總預算水電費暴增18.1億元、增幅高達22.5%，行政部門狂吹冷氣卻高喊節能，在野黨一定嚴審預算，督促政府達成節能目標。

深度節能 減碳多少 製表／政治中心、生活文教中心
深度節能 減碳多少 製表／政治中心、生活文教中心

減碳 投資 氣候變遷

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