台綠弊案 陳啟昱等5人聲押駁回 黃國昌：1年半檢調才查

陳啟昱等五人獲釋後陸續步出法院，頭戴球帽、口罩或以外套遮掩，不發一言，隨即在親友引導下，快步坐上轎車離開。(記者邵心杰／攝影)

台南檢調偵辦台鹽綠能 弊案，檢調偵辦台鹽綠能弊案，台鹽前董事長陳啟昱、台綠前總經理蘇坤煌被控與包商涉共謀詐財，檢方認陳啟昱等五人涉特別背信等罪嫌且有串滅證之虞聲押禁見，台南地院認罪證不足，今晨4時30分裁定陳啟昱等五人羈押及禁止接見、通信聲請均駁回。

陳啟昱等五人獲釋後陸續步出法院，頭戴球帽、口罩或以外套遮掩，不發一言，隨即在親友引導下，快步坐上轎車離開。

台南地院指出，羈押聲請書所載犯罪事實，均是台鹽綠能公司受到損害，依相關卷證資料，台鹽綠能公司固是台鹽公司轉投資而成立公司，惟2家公司應分別獨立公司法人。且台鹽綠能公司並非證券 交易法中所稱已發行同法所指有價證券公司，尚無從認為陳啟昱5人就羈押聲請書犯罪事實與證券交易法中第171條第1項第2款：已依本法發行有價證券公司董事、監察人、經理人或受雇人，以直接或間接方式，使公司為不利益之交易，且不合營業常規，致公司遭受重大損害。因而駁回陳啟昱等5人羈押及禁止接見、通信聲請。

檢調前天搜索台鹽綠能公司等32處所，民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨天表示，徹查弊案別只虛晃一招，自從他揭露台鹽綠能弊案迄今，時間已經超過一年半，檢調終於發動搜索。但他批評，法務部長鄭銘謙昨天接受媒體訪問，以「檢察官會依照事實、證據的蒐集當時機成熟，就會執行搜索、傳訊犯罪嫌疑人」否認案件偵辦延宕，這種不負責任、挑戰社會智商的發言，正是陳啟昱這些綠營權貴，能夠肆無忌憚啃食國家的關鍵。

黃國昌說，接下來請大家拭目以待，檢調到底是徹查，還是再度虛晃一招的鋸箭式調查，除了調查陳啟昱透過「左手搬給右手」的手法掏空台鹽綠能，更應徹查其所攫取的不法利益流向何處，到了哪些綠營政要的口袋，千萬別遇到自家人就採取鋸箭式的調查，否則只是再次印證賴清德 總統口中所說的肅貪，不過是用拿來清算政敵的工具。