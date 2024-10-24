台綠弊案 陳啟昱等5人聲押駁回 黃國昌：1年半檢調才查
台南檢調偵辦台鹽綠能弊案，檢調偵辦台鹽綠能弊案，台鹽前董事長陳啟昱、台綠前總經理蘇坤煌被控與包商涉共謀詐財，檢方認陳啟昱等五人涉特別背信等罪嫌且有串滅證之虞聲押禁見，台南地院認罪證不足，今晨4時30分裁定陳啟昱等五人羈押及禁止接見、通信聲請均駁回。
陳啟昱等五人獲釋後陸續步出法院，頭戴球帽、口罩或以外套遮掩，不發一言，隨即在親友引導下，快步坐上轎車離開。
台南地院指出，羈押聲請書所載犯罪事實，均是台鹽綠能公司受到損害，依相關卷證資料，台鹽綠能公司固是台鹽公司轉投資而成立公司，惟2家公司應分別獨立公司法人。且台鹽綠能公司並非證券交易法中所稱已發行同法所指有價證券公司，尚無從認為陳啟昱5人就羈押聲請書犯罪事實與證券交易法中第171條第1項第2款：已依本法發行有價證券公司董事、監察人、經理人或受雇人，以直接或間接方式，使公司為不利益之交易，且不合營業常規，致公司遭受重大損害。因而駁回陳啟昱等5人羈押及禁止接見、通信聲請。
檢調前天搜索台鹽綠能公司等32處所，民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨天表示，徹查弊案別只虛晃一招，自從他揭露台鹽綠能弊案迄今，時間已經超過一年半，檢調終於發動搜索。但他批評，法務部長鄭銘謙昨天接受媒體訪問，以「檢察官會依照事實、證據的蒐集當時機成熟，就會執行搜索、傳訊犯罪嫌疑人」否認案件偵辦延宕，這種不負責任、挑戰社會智商的發言，正是陳啟昱這些綠營權貴，能夠肆無忌憚啃食國家的關鍵。
黃國昌說，接下來請大家拭目以待，檢調到底是徹查，還是再度虛晃一招的鋸箭式調查，除了調查陳啟昱透過「左手搬給右手」的手法掏空台鹽綠能，更應徹查其所攫取的不法利益流向何處，到了哪些綠營政要的口袋，千萬別遇到自家人就採取鋸箭式的調查，否則只是再次印證賴清德總統口中所說的肅貪，不過是用拿來清算政敵的工具。
上一則
台防長：陸封鎖台海就是戰爭行為 專家：遼寧艦穿行是向台美示威
下一則
FB留言