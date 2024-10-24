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宜縣長林姿妙涉貪求刑20年 跨年夜將宣判

記者陳敬丰／宜蘭24日電
宜蘭縣長林姿妙涉貪案23日辯論終結，檢方依林涉犯貪汙治罪條例收賄罪，求處有期徒刑20年。（記者陳敬丰／攝影）
宜蘭縣長林姿妙涉貪案23日辯論終結，檢方依林涉犯貪汙治罪條例收賄罪，求處有期徒刑20年。（記者陳敬丰／攝影）

宜蘭縣長林姿妙涉貪案昨辯論終結，檢方依林涉犯貪汙治罪條例收賄罪，求處有期徒刑20年、褫奪公權5年；依特殊洗錢罪求處2年6月，併科罰金200萬元台幣(約6.2萬美元)。宜蘭地院定今年12月31日下午2時30分宣判，若裁判書製作過久，時間可能再延後。

案件從檢廉偵訊到法院審理，不少被告與證人翻供，成昨攻防重點。檢方表示，部分證人在審理庭的證詞涉及偽證罪，一審後將分案調查；辯方批檢廉不正取供是教科書級別，幾乎達到犯罪程度，竟揚言辦偽證罪，「如果一審判無罪，檢方要不要偵辦自己濫權追訴罪？」

針對林姿妙涉及特殊洗錢與公務員財產來源不明部分，檢方認為，林姿妙向多人借用帳戶洗錢，涉虛開支票提領現金，金流達數千萬元，不符合她每月18萬元收入，偵訊過程也數次說謊；林的前助理張桂綾協助洗錢，明顯知道案情，也是同罪。

檢方批，林姿妙在審理中主張，是為亡夫林明正的債務和子女的求學費用借錢，卻搞不清楚債主是誰，且時間也對不上。

辯方律師說，林姿妙現金不足，有時會「借A還B」，是民間商業常見現象，也符合證人供述；檢方稱金流多達數千萬，其實是循環借貸累計數額。張桂綾每次協助提領，都如實填寫金額並簽名，洗錢怎會如此誠實？

檢方共起訴15人，有14人堅稱無罪，包括林的女兒林羿伶也被求刑12年、褫奪公權4年。時任建設處代理處長吳朝琴等12人被依圖利、行賄、特殊洗錢、偽造文書等罪求處有期徒刑1到10年、褫奪公權2到4年。

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