陳啟昱出身學運 因農舍退黨 沉潛再捲弊案

台綠前董事長陳啟昱。(本報資料照片)

台鹽前董事長陳啟昱兼任子公司台鹽綠能 董事長時引入民股涉「五鬼搬運」，共謀詐財，23日遭聲押禁見。他學運出身，曾任議員、立委、副市長，後轉任國營事業，近年因農舍違建案退出民進黨 ，如今又捲入綠電弊案風暴，令人意外。

民眾黨立委黃國昌踢爆台鹽綠能引進四家民股，公司高層涉嫌與業者勾結，浮報款項從中牟利，並透過違約、賠償金等名目賠付廠商，將錢搬出。

陳啟昱台大畢業，早年參加學運、五二○農民運 動後從政，連任兩屆高雄縣議員，2008年當選立委，同年與林岱樺參加高雄縣長黨內初選落敗，兩年後高雄縣市合併，獲陳菊延攬出任高雄市副市長。

他曾屬民進黨新潮流一員，後與內政部前部長余政憲加入陳水扁的正義連線，2016年民進黨執政後，轉任台鹽董事長，短暫加入「海董」林崑海的海派，海董過世後，先後投效新潮流及正國會，一路走來，遊走民進黨內各流派。

陳啟昱任台鹽董事長期間，正值綠電興起，他創設台鹽綠能兼任董事長，帶台鹽拓展綠電產業。但2021年陳啟昱突然請辭台鹽董座，之後銷聲匿跡一段時日。

陳啟昱從政期間一派斯文，與基層交好，手腕圓滑，出任高雄市副市長時，與陳菊子弟兵、時任民政局長的曾姿雯秘密交往，戀情公開後引發熱議，兩人後來低調登記。

陳啟昱平時沉潛低調，沒想到後來被民眾黨前立委陳琬惠爆出位在旗山的「豪華農舍」違法，輿論延燒下逼得他宣布退出民進黨，近日再因台鹽綠能牽扯弊案，遭聲押禁見。