我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科幻小說「三體」推手姚海軍落馬 科幻迷震驚

佛州14歲少年迷戀AI聊天機器人聊到自殺 母怒告科技公司

捲性騷 藍台中副主委請辭獲准 議員選情投變數

記者黃寅、趙容萱／台中24日電
國民黨台中市黨部副主委葉欲立被控涉性騷，葉否認，並指自己是受害人，發聲明請辭獲准。(取材自臉書)
國民黨台中市黨部副主委葉欲立被控涉性騷，葉否認，並指自己是受害人，發聲明請辭獲准。(取材自臉書)

國民黨台中市黨部副主委葉欲立今年7月才上任，遭女子指控2021年涉性騷擾，葉欲立昨說，自認是雙向聊天，沒有性騷意圖，反指自己才是被騷擾的受害者，但檢討言詞或有不當，已主動請辭獲准。葉本表態投入北屯區議員選舉，這起事件為選情投變數。

葉欲立7月接市黨部副主委、本月初宣布角逐北屯區議員，近日遭女子指控傳露骨私訊，還開啟「即焚模式」，對方快速截圖存證、找葉理論，後由其兄代道歉；最近葉宣布參選，她要葉道歉，卻被封鎖，找上葉的表弟、立委廖偉翔辦公室投訴，女子不滿廖處理方式決定踢爆，並對葉提告。

葉欲立說，他和該名女子2021年9月在網路上認識，他自認是雙向聊天，沒有性騷意圖，但當晚對話被截圖，還傳給家人、安排團隊調查他。稱自己心生畏懼，也是受害者，將保留法律追訴權。

國民黨台中市黨部主委顏文正表示，雖是私人事務，基於尊重女性及保護女性，黨部會調查；葉欲立昨傍晚請辭無給職副主委獲准。

葉欲立宣布參選北屯區立委，因捲入性騷案表示對參選要「慎重考慮」，對當地議員選情投下變數。北屯區議員有6席，國民黨占市長盧秀燕本命的紅利，本屆拿下4席，民進黨2席。

黃健豪當選立委後，北屯區議員空缺1席，加上現任議員陳成添有意換跑道爭取農會理事長，2席缺額造成藍營初選爆炸，盧秀燕兩位前助理吳宗學、顏建程都有意願，立法院副院長江啟臣團隊的許育璿還在試水溫，另有藍營3位里長躍躍欲試，國民黨屆時可能辦黨內初選。

性騷擾 國民黨 盧秀燕

上一則

涉詐128萬助理費遭起訴 新北議員曾煥嘉首度認罪

下一則

營救大進滿船長 澎湖團會國台辦：盼10月底獲釋

延伸閱讀

中火增氣被促重審 盧秀燕指前經長承諾：增1氣須拆1煤

中火增氣被促重審 盧秀燕指前經長承諾：增1氣須拆1煤
盧秀燕籲8成碳費留地方 藍提修法31立委連署

盧秀燕籲8成碳費留地方 藍提修法31立委連署
「藍營一姐」扮桶箍 盧秀燕精準出牌蓄能量

「藍營一姐」扮桶箍 盧秀燕精準出牌蓄能量
使節助陣行銷 盧秀燕展現外交軟實力

使節助陣行銷 盧秀燕展現外交軟實力

熱門新聞

24歲「學霸」許姓美女網紅。（取材自小紅書）

神級家世學霸不倫大23歲人夫 台大教授父也擋不住

2024-10-17 02:24
台灣小說家聶華苓昨天深夜辭世，享壽99歲。記者高彬原／攝影

台灣名作家聶華苓 99歲於愛阿華州辭世

2024-10-21 10:58
高雄壽山動物園出現一群孔雀躺在地上動也不動，遊客以為孔雀集體暴斃急忙通報。圖／高市觀光局提供

高雄動物園孔雀集體倒地 遊客嚇壞通報 園方：做日光浴啦

2024-10-20 10:27
謝姓男子涉嫌在美購買手槍，分解混進五金工具寄空運包裹來台，被美方攔截 查獲16枝制式手槍，刑事局拘提謝及收貨者共5人。記者李奕昕／翻攝

「美國醫師」寄16把制式手槍到台灣 混進五金工具被截

2024-10-21 14:34
74歲前總統馬英九在臉書分享自己數十年的捐血生涯。圖／取自馬英九臉書

馬英九捐血曝「1句話讓女兒流淚 」下場被周美青罵

2024-10-23 16:02
民眾黨立委黃國昌。(本報系資料照)

誹謗黃國昌硬上女學生不認罪 周玉蔻哭：像小螞蟻被輾壓

2024-10-21 11:41

超人氣

更多 >
「100％是NVIDIA的錯」 黃仁勳坦承Blackwell新晶片設計瑕疵

「100％是NVIDIA的錯」 黃仁勳坦承Blackwell新晶片設計瑕疵
新聞周刊：米雪兒‧歐巴馬可能是賀錦麗的秘密武器

新聞周刊：米雪兒‧歐巴馬可能是賀錦麗的秘密武器
「股神」支持賀錦麗或川普選總統？巴菲特表態了

「股神」支持賀錦麗或川普選總統？巴菲特表態了
炒飯和野餐食物都藏風險？ 醫師建議五種食物不要吃

炒飯和野餐食物都藏風險？ 醫師建議五種食物不要吃
杯裝咖啡落伍了？紐約人現在流行裝在塑膠袋裡喝

杯裝咖啡落伍了？紐約人現在流行裝在塑膠袋裡喝