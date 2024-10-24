總預算3度協商 藍號召原民、農民、醫護赴立院聲援

立法院朝野24日將進行總預算協商，國民黨下午中常會主席朱立倫（右）痛批行政院充滿沙文主義，24日不只原住民，就連農民、醫護都要站上街頭，力挺國民黨團。(記者曾吉松／攝影)

明年度中央政府總預算 案持續卡關，立法院長韓國瑜今三度召集朝野協商。國民黨 主席朱立倫昨下達動員令，號召原住民、農民、醫護人員赴立院聲援；他呼籲政院懸崖勒馬，尊重立院三讀法律。主計長陳淑姿也備妥方案與三黨溝通。

韓國瑜辦公室昨發出朝野協商通知，今將繼續協商明年度中央總預算案、前瞻基礎建設計畫第五期特別預算案等，以及公職人員選罷法草案。

朱立倫昨在國民黨中常會指出，行政院不願編列禁伐補償預算，完全不尊重法律與憲法的觀念，更是對原住民充滿沙文主義；國民黨將結合原民、醫護、農民等朋友，齊聚立法院，力挺國民黨立院黨團，盼行政院能懸崖勒馬，尊重法律、尊重三黨的主決議。

本周一朝野協商時，韓國瑜要求陳淑姿先與三黨團溝通，陳淑姿與主計總處公務預算處長許永議已分別拜會藍綠白黨團。據透露，陳淑姿的溝通方案為，明年禁伐補償會發放「每公頃6萬元(台幣，下同，約1855美元)」，其中4萬元由公務預算編列，剩下的由基金支應；許永議也在會中說，原住民禁伐補償金公務預算編列28億元，其餘由基金撥補。

國民黨團書記長林思銘表示，黨團立場是禁伐補償金不能違法用基金撥補，最好是修正預算，將禁伐補償預算28億編至42億元；若主計長仍不願在預算做調整，國民黨團才同意可討論是否接受動用第二備金。林強調，總預算付委後，許多預算會被減列，屆時可依法調整，不影響總預算額度。

民眾黨團幹事長麥玉珍說，主計總處應要有具體的書面內容，否則大家各自講完，理解都不一樣，況且基金是由誰說了算？是否真的可以合法使用？現在大家都在互踢皮球，行政院長應該帶領各部會開會協調，達成共識再來談比較有用。

民進黨 中常會昨也聚焦討論總預算案卡關情形，若今天協商還沒有結果，可能出現憲政惡例，總預算第六度被擋。

至於會不會有「青鳥飛出來」支持民進黨團，與挺藍白的群眾分庭抗禮？民進黨中央、民進黨立院黨團、經民連皆表示，今天並無動員計畫。