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帳房橘子轉被告 法界：柯文哲延押機率高

台灣新聞組／台北23日電
台北市前市長、民眾黨主席柯文哲。(本報資料照片)
台北市前市長、民眾黨主席柯文哲。(本報資料照片)

台北地檢署偵辦京華城案，昨對涉嫌行、收賄的威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇聲請延長羈押，應女助理吳順民得以具保停押。另外，民眾黨主席柯文哲貼身私人帳房「橘子」許芷瑜持續滯日未歸，檢方將她轉為被告，尚未發布通緝，盼盡速返台說明。

全案在押七人，應曉薇8月29日羈押禁見，沈慶京、吳順民8月30日，柯文哲9月5日，彭振聲9月2日，最晚的李文宗及朱亞虎9月28日收押。法界人士分析，全案重要被告沈、應二人遭聲請延押，基於貪汙圖利、行收賄案案情「起訴不可分」原則，柯文哲月底同樣被聲請延押的機率很高。

北檢指出，沈、應二人涉嫌貪汙治罪條例違背職務收賄、非主管監督事務圖利及洗錢等罪，但應女與共犯或證人間供述歧異，而威京集團政治獻金部分尚待追查相關證人或可能共犯，有事實足認有串證之虞，考量應女與威京案關人員聯繫緊密，若不延押恐使案情隱晦不明難以追訴。

沈慶京與應曉薇、柯文哲、彭振聲等人同涉貪汙行、收賄及圖利等罪，考量仍有多名共犯或證人任職威京集團，沈對集團員工具實質影響力，現有事證足認仍有串、滅證之虞，且有部分證人或可能共犯尚未到案，若不延押也恐使案情難明。

許芷瑜疑似今年5月先出境日本，8月27日返台，隔兩天又在檢廉搜索前一早再度飛往日本，至今未歸；北檢根據柯文哲遭查扣的隨身碟，懷疑許女經手不少可疑金流，已將她列為涉犯政治獻金法的被告。

對於許芷瑜被改列為被告，民眾黨立委張啓楷質疑，媒體先報導可能被列為被告，結果北檢緊接著馬上證實，難道是周刊在指導北檢辦案，彼此串連辦案？

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