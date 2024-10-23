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總預算卡關 卓榮泰喊下不為例 朝野協商山雨欲來

台灣新聞組／台北23日電
行政院長卓榮泰表示，針對禁伐補償的問題，行政院嘗試依照預算法第91條規定與立法院徵詢行政院的意見，來解決問題。（記者曾吉松／攝影）
行政院長卓榮泰表示，針對禁伐補償的問題，行政院嘗試依照預算法第91條規定與立法院徵詢行政院的意見，來解決問題。（記者曾吉松／攝影）

明年總預算案卡關，立法院長韓國瑜召集多次朝野協商仍未化解，行政院長卓榮泰昨在立法院答詢時表示，這次行政院願釋善意，因此他在臉書說「只此一次，下不為例」，這次行政院可以接受，但立法院必須同意，以後不會如此要求，此說法讓立法院長韓國瑜24日再召集的朝野協商，風雨欲來。

而場外傳出雙方都打算動員人力施壓，外傳青鳥將重返青島東路，而泛藍原住民立委將於24日號召上千名原民赴立法院聲援。國民黨立委黃仁昨證實，原住民禁伐補償條例修正案已經三讀通過，行政院卻不尊重立院決議，所以「原住民要出草了」。

某國民黨立委指出，有傳言「青鳥」將於24日前往立法院聲援民進黨團，所以藍營也準備反制；據悉，黃仁與無黨籍立委高金素梅、國民黨立委鄭天財、盧縣一、林倩綺等人，將號召原住民赴立法院聲援。

卓榮泰昨天說，他用容易了解的白話方式、隱喻來談，結果很多朋友畫錯重點，「幾個方法中總有一個行得通」，他認為第三種最好、最可行，即立法院尊重行政院的預算編定跟編列權，行政院也尊重立法院的預算審議權，在憲法、預算法及財政紀律法的規定，及大法官釋字391號的精神中尋求可能共識。

卓榮泰認為，若是如此，針對今年禁伐補償的問題，行政院可以在取得高度共識及社會理解後，嘗試依照預算法第91條規定，立法院徵詢行政院的意見，共同指出彌補資金的來源，就能解決問題，「重點在這，所以不要再畫錯重點」，這也是各退一步，「我是來解決問題，不是來造成誤解的」。

但卓榮泰的說法，在野並不埋單。黃國昌除批評卓厚臉皮，並強調關鍵問題依舊沒變，令人無法接受的是，行政院竟要求在野「畫押」同意修正原民禁伐條例，修改為行政院希望的每公頃台幣4萬元，如此脅迫立法院依其意志修法的條件，算解決問題？國民黨立委徐巧芯也批評，「點菜說」不倫不類。

卓揆「點菜文」中提到，餐廳可決議把他趕出去，一切重新再來，被解讀是暗喻倒閣。民進黨立委賴瑞隆昨質詢，大家都不希望走上倒閣這條路；卓揆回應，沒有執政團隊會用政治不穩定造成人民困擾，倒閣是憲法規定，但是非常萬不得已的手段，他認為總有方法行得通，不是找其中最不可能方法。

「我們沒有要倒閣。」徐巧芯反嗆，卓若覺得做不來，就請自己下台，不要牽拖倒閣。

預算 原住民 國民黨

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