我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曲怡文提案 限付酒店式遊民所補助

ASML執行長：美無論誰當總統 將對中加大力度施壓並設限

卓榮泰：核能無罪 但非萬靈丹

台灣新聞組／台北23日電

行政院長卓榮泰接受外媒專訪，指政府對新的核能技術態度非常開放，引發外界對民進黨「反核」立場是否轉彎的聯想。卓昨強調，這不是空口說白話，台灣不該自外於新技術，盼朝野持開放態度。他還提到，核能本身沒罪過，但非解決問題的萬靈丹。國民黨立委則批評，與其搞話術，不如務實面對電力不足。

卓榮泰昨受訪表示，社會需要多一點信任，這個想法應該可以討論，而非用不理性的言詞批評。他強調，如果有新的技術，難道台灣要置於之外嗎？台灣希望跟著世界潮流，也一併研究發展，甚至學習。

至於核電廠除役後是否留任相關人員，卓說，核電廠人員具專業技術與經驗，目前還有除役後的核後端處理，未來若面臨新技術，他們當然是首批人選，但留下多少人做什麼工作，會跟台電了解法令規定、未來期待與研究計畫。他強調自己不是空口說白話，盼朝野黨團跟他一樣，用開放態度面對未來必須面臨的問題。

卓榮泰稍後答詢時也表示，對核能要有專業的了解、知識，核能本身沒有罪過，但不要認為它是可以解決問題的萬靈丹，未來新核能也許就沒有現在的問題了。

國民黨立委賴士葆表示，卓榮泰這些話是講給美國人聽的，還不忘再三對國人表達使用新核能的三項前提，根本就是用模糊騙術左右閃躲，混淆視聽，讓支持核能的民眾產生盼望。

國民黨 民進黨

上一則

批高層放水 民眾黨指中油三接送驗造假

下一則

黑白集／俞大㵢扮黑熊 裡外不是人

延伸閱讀

57%民眾挺賴「祖國論」 卓榮泰：反對的人理由倒是奇怪

57%民眾挺賴「祖國論」 卓榮泰：反對的人理由倒是奇怪
民進黨不反核？卓榮泰：對新核能技術態度「非常開放」

民進黨不反核？卓榮泰：對新核能技術態度「非常開放」
總預算案協商又破裂24日再議 卓稱點菜說喻各退一步

總預算案協商又破裂24日再議 卓稱點菜說喻各退一步
藍批賴政府核能立場反覆 白酸只會出一張嘴

藍批賴政府核能立場反覆 白酸只會出一張嘴

熱門新聞

24歲「學霸」許姓美女網紅。（取材自小紅書）

神級家世學霸不倫大23歲人夫 台大教授父也擋不住

2024-10-17 02:24
台灣小說家聶華苓昨天深夜辭世，享壽99歲。記者高彬原／攝影

台灣名作家聶華苓 99歲於愛阿華州辭世

2024-10-21 10:58
辜寬敏基金會今天公布「2024國家不正常關鍵報告」，基金會董事長、辜寬敏遺孀王美琇（左）表示，這國家還有很多不正常現象，不應視而不見。圖／本報系資料照

賴清德拋「中華民國113年」 辜寬敏遺孀：這國家何時開始？

2024-10-15 12:01
高雄壽山動物園出現一群孔雀躺在地上動也不動，遊客以為孔雀集體暴斃急忙通報。圖／高市觀光局提供

高雄動物園孔雀集體倒地 遊客嚇壞通報 園方：做日光浴啦

2024-10-20 10:27
謝姓男子涉嫌在美購買手槍，分解混進五金工具寄空運包裹來台，被美方攔截 查獲16枝制式手槍，刑事局拘提謝及收貨者共5人。記者李奕昕／翻攝

「美國醫師」寄16把制式手槍到台灣 混進五金工具被截

2024-10-21 14:34
民眾黨立委黃國昌。(本報系資料照)

誹謗黃國昌硬上女學生不認罪 周玉蔻哭：像小螞蟻被輾壓

2024-10-21 11:41

超人氣

更多 >
「長壽果」花生好處多 但有這3個禁忌

「長壽果」花生好處多 但有這3個禁忌
CDC遊輪衛生檢查 「最髒遊輪」上有蛆、鳥屍...

CDC遊輪衛生檢查 「最髒遊輪」上有蛆、鳥屍...
麥當勞這款漢堡疑爆大腸桿菌疫情 1死10住院

麥當勞這款漢堡疑爆大腸桿菌疫情 1死10住院
他遊遍76個國家 加州這城市是他的惡夢之一

他遊遍76個國家 加州這城市是他的惡夢之一
金融時報：台積電已通知美國 中國恐違反AI晶片管制

金融時報：台積電已通知美國 中國恐違反AI晶片管制