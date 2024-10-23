卓榮泰：核能無罪 但非萬靈丹

行政院長卓榮泰接受外媒專訪，指政府對新的核能技術態度非常開放，引發外界對民進黨 「反核」立場是否轉彎的聯想。卓昨強調，這不是空口說白話，台灣不該自外於新技術，盼朝野持開放態度。他還提到，核能本身沒罪過，但非解決問題的萬靈丹。國民黨 立委則批評，與其搞話術，不如務實面對電力不足。

卓榮泰昨受訪表示，社會需要多一點信任，這個想法應該可以討論，而非用不理性的言詞批評。他強調，如果有新的技術，難道台灣要置於之外嗎？台灣希望跟著世界潮流，也一併研究發展，甚至學習。

至於核電廠除役後是否留任相關人員，卓說，核電廠人員具專業技術與經驗，目前還有除役後的核後端處理，未來若面臨新技術，他們當然是首批人選，但留下多少人做什麼工作，會跟台電了解法令規定、未來期待與研究計畫。他強調自己不是空口說白話，盼朝野黨團跟他一樣，用開放態度面對未來必須面臨的問題。

卓榮泰稍後答詢時也表示，對核能要有專業的了解、知識，核能本身沒有罪過，但不要認為它是可以解決問題的萬靈丹，未來新核能也許就沒有現在的問題了。

國民黨立委賴士葆表示，卓榮泰這些話是講給美國人聽的，還不忘再三對國人表達使用新核能的三項前提，根本就是用模糊騙術左右閃躲，混淆視聽，讓支持核能的民眾產生盼望。