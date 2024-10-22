我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市議會擬設修憲委員會 與市府權力平衡

川普、賀錦麗決戰點 7搖擺州選情剖析一次看

不滿蔡壁如談柯爸病情 柯美蘭群組開嗆「請她閉嘴」

記者王駿杰、黃羿馨／新竹22日電
前立委蔡壁如20日受訪被問到柯文哲探視「柯爸」一事，透露部分病況，事後引發柯美蘭不滿，直接在民眾黨內部LINE群組點名要蔡壁如「閉嘴」。（取自Threads）
前立委蔡壁如20日受訪被問到柯文哲探視「柯爸」一事，透露部分病況，事後引發柯美蘭不滿，直接在民眾黨內部LINE群組點名要蔡壁如「閉嘴」。（取自Threads）

民眾黨主席柯文哲因京華城弊案遭羈押至今，20日前立委蔡壁如受訪被問到柯文哲探視「柯爸」一事，透露部分病況，事後引發柯美蘭不滿，直接在民眾黨內部LINE群組點名要蔡壁如「閉嘴」、「你沒資格洩露我父親的病情」，對此柯美蘭未接電話。

19日民眾黨在新竹市舉辦「為司法正義站出來」戶外開講，柯美蘭到台上發言時提到柯爸「身體不太好」，甚至一度哽咽，台下支持者紛紛高喊「加油」，柯美蘭才接著說，這個國家、執政黨押人取供、關押她哥哥，「我要獨自面對我爸爸的生命」，講到激動處又再哽咽，最後她也表示：「我要告訴大家我絕對不會屈服於惡勢力，我這一生也絕對不會讓民進黨得逞，I swear！」

接著上台的李國璋更透露柯爸已經轉進加護病房，也感嘆「司法讓骨肉分離」，引起台下小草群起激憤。蔡壁如雖未上台，但她也在台下宣講，她提到，有人說沒有柯文哲民眾黨就會泡沫化，但大家不要擔心民眾黨不會泡沫化，台灣需要有第三政黨的力量，也不會泡沫化，希望大家團結起來。蔡壁如也坐在台下陪伴支持者，直到黃國昌上台，她才離開。

活動結束後，外界關心柯爸身體狀況，蔡壁如20日受訪時透露柯爸「因為急性心肌梗塞，目前已經有支架」，還說柯文哲18日已經到醫院探視。

據了解，民眾黨黨員代表蕭賢義昨在民眾黨代表群組中，張貼蔡壁如談柯爸的受訪片段，柯美蘭接著就在群組開嗆：「請轉達蔡壁如，你沒資格洩漏我父親的病情。請不要做一個令我感到厭惡的人！」、「請轉告蔡壁如，請她閉嘴，不要談論我的家人！」這段對話截圖也被轉傳至其他民眾黨支持者的Line群，再度引起議論。

事後有小草到蔡壁如粉絲頁留言：「你夠了沒？能不能不要消費柯文哲和他家人，靠自己在政壇不能存活就退休吧，別佔著位子造成其他人的困擾。」蔡壁如也留言回應：「不團結，搞分化。妳能不能叫記者不要問我柯家人的問題。我很困腦，前天和黃國昌沒講話，說零互動。回答柯家人的問題，被說消費。柯爸住院問題，黨部回應的，我沒多說。我有自己的生活，請勿對我情緒發洩」。

柯文哲 退休 民進黨

上一則

藍推2026選舉綁反廢死公投 拚本會期通過修法

下一則

全台第一座深層地熱探測井 宜蘭員山開鑽

延伸閱讀

誹謗黃國昌硬上女學生不認罪 周玉蔻哭：像小螞蟻被輾壓

誹謗黃國昌硬上女學生不認罪 周玉蔻哭：像小螞蟻被輾壓
父急性心梗進加護病房 柯文哲18日戒護探視

父急性心梗進加護病房 柯文哲18日戒護探視
柯父進加護病房 蔡壁如：柯文哲18日半夜去探視了

柯父進加護病房 蔡壁如：柯文哲18日半夜去探視了
柯文哲爸「轉進加護病房」不知兒在土城 柯美蘭談父病情哽咽

柯文哲爸「轉進加護病房」不知兒在土城 柯美蘭談父病情哽咽

熱門新聞

24歲「學霸」許姓美女網紅。（取材自小紅書）

神級家世學霸不倫大23歲人夫 台大教授父也擋不住

2024-10-17 02:24
台灣小說家聶華苓昨天深夜辭世，享壽99歲。記者高彬原／攝影

台灣名作家聶華苓 99歲於愛阿華州辭世

2024-10-21 10:58
辜寬敏基金會今天公布「2024國家不正常關鍵報告」，基金會董事長、辜寬敏遺孀王美琇（左）表示，這國家還有很多不正常現象，不應視而不見。圖／本報系資料照

賴清德拋「中華民國113年」 辜寬敏遺孀：這國家何時開始？

2024-10-15 12:01
高雄壽山動物園出現一群孔雀躺在地上動也不動，遊客以為孔雀集體暴斃急忙通報。圖／高市觀光局提供

高雄動物園孔雀集體倒地 遊客嚇壞通報 園方：做日光浴啦

2024-10-20 10:27
謝姓男子涉嫌在美購買手槍，分解混進五金工具寄空運包裹來台，被美方攔截 查獲16枝制式手槍，刑事局拘提謝及收貨者共5人。記者李奕昕／翻攝

「美國醫師」寄16把制式手槍到台灣 混進五金工具被截

2024-10-21 14:34
國民黨黃復興黨部前主委臧幼俠涉參與中國統戰活動，遭裁罰停止75%月退俸5年，並追繳註銷勳獎章。(本報系資料照片)

台退將臧幼俠赴港參與統戰活動 月退俸3千多美元罰砍75%

2024-10-15 09:55

超人氣

更多 >
Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包

Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包
華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢

華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢
這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗

這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗
鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎

鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎
川普賄選？麥當勞當店員 多塞給顧客「1塊麥克雞」

川普賄選？麥當勞當店員 多塞給顧客「1塊麥克雞」