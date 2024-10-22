不滿蔡壁如談柯爸病情 柯美蘭群組開嗆「請她閉嘴」

前立委蔡壁如20日受訪被問到柯文哲探視「柯爸」一事，透露部分病況，事後引發柯美蘭不滿，直接在民眾黨內部LINE群組點名要蔡壁如「閉嘴」。（取自Threads）

民眾黨主席柯文哲 因京華城弊案遭羈押至今，20日前立委蔡壁如受訪被問到柯文哲探視「柯爸」一事，透露部分病況，事後引發柯美蘭不滿，直接在民眾黨內部LINE群組點名要蔡壁如「閉嘴」、「你沒資格洩露我父親的病情」，對此柯美蘭未接電話。

19日民眾黨在新竹市舉辦「為司法正義站出來」戶外開講，柯美蘭到台上發言時提到柯爸「身體不太好」，甚至一度哽咽，台下支持者紛紛高喊「加油」，柯美蘭才接著說，這個國家、執政黨押人取供、關押她哥哥，「我要獨自面對我爸爸的生命」，講到激動處又再哽咽，最後她也表示：「我要告訴大家我絕對不會屈服於惡勢力，我這一生也絕對不會讓民進黨 得逞，I swear！」

接著上台的李國璋更透露柯爸已經轉進加護病房，也感嘆「司法讓骨肉分離」，引起台下小草群起激憤。蔡壁如雖未上台，但她也在台下宣講，她提到，有人說沒有柯文哲民眾黨就會泡沫化，但大家不要擔心民眾黨不會泡沫化，台灣需要有第三政黨的力量，也不會泡沫化，希望大家團結起來。蔡壁如也坐在台下陪伴支持者，直到黃國昌上台，她才離開。

活動結束後，外界關心柯爸身體狀況，蔡壁如20日受訪時透露柯爸「因為急性心肌梗塞，目前已經有支架」，還說柯文哲18日已經到醫院探視。

據了解，民眾黨黨員代表蕭賢義昨在民眾黨代表群組中，張貼蔡壁如談柯爸的受訪片段，柯美蘭接著就在群組開嗆：「請轉達蔡壁如，你沒資格洩漏我父親的病情。請不要做一個令我感到厭惡的人！」、「請轉告蔡壁如，請她閉嘴，不要談論我的家人！」這段對話截圖也被轉傳至其他民眾黨支持者的Line群，再度引起議論。

事後有小草到蔡壁如粉絲頁留言：「你夠了沒？能不能不要消費柯文哲和他家人，靠自己在政壇不能存活就退休 吧，別佔著位子造成其他人的困擾。」蔡壁如也留言回應：「不團結，搞分化。妳能不能叫記者不要問我柯家人的問題。我很困腦，前天和黃國昌沒講話，說零互動。回答柯家人的問題，被說消費。柯爸住院問題，黨部回應的，我沒多說。我有自己的生活，請勿對我情緒發洩」。